美韩宣言在亚洲投下新变数

来源：台湾中时新闻网

作者：陈建仲

因应朝鲜不断扩大的核武威胁，美韩共同发表《华盛顿宣言》，双方拟新设北约式的“核磋商小组”，美国承诺将在朝鲜半岛附近海域机动部署战略核潜舰，以扩大对韩国的核保护伞；然而，该宣言无助于吓阻朝鲜继续发展核威吓，韩国希望拥核的民意也没有消除，连带使区域出现核扩散的潜在压力。

虽然美韩都宣示无意针对第三方，但部署战略核潜舰必然招致北京和俄罗斯的相对应反制，不论是朝核危机、伊核危机、中东危机、乃至台海危机，失去对话机制、依靠压制与反压制的作为，只会造成敌意螺旋向上，让危机更难化解。

韩国总统尹锡悦1月间扬言，如果朝鲜核威胁扩大，韩国有可能发展自己的核武，或要求美国重新在朝鲜半岛部署核武。美国曾于1958年在韩国部署战术核武，在1991年冷战结束后撤走，但当下，俄乌战事进入最后关键决战期，美国不可能在韩国重新部署核武，或同意韩国发展核武，否则除了将遭中国和俄罗斯强烈反击外，日本也不可能接受。

面对朝鲜核威胁日益加深，《华盛顿宣言》除了拜登口头宣示若朝鲜发起核攻击，将招致政权灭亡外，真正改变的是40年来首度机动部署“俄亥俄级”战略核潜舰。问题是，俄亥俄级战略核潜舰配备的“三叉戟D5弹道飞弹射程达1万2千公里，从美国外海就能打击朝鲜，向朝鲜半岛前缘部署虽然对朝鲜、中、俄都具有威吓力，但也增加被猎杀的风险。

朝核问题对朝韩、美、日、中、俄都是利害关系国，任何一方的利益被牺牲，都难以达到真正的化解；但自从六方会谈机制瓦解后，朝核危机即日益加深。此次《华盛顿宣言》引入美国战略核潜舰，恐让朝鲜更集力发展核威吓，也更加深北京和莫斯科对华盛顿的敌视。不论美韩如何强调宣言不针对第三方，但在中俄眼中，美方的做法就是以冷战思维挑动阵营对抗，破坏核不扩散体系，损害他国战略利益，加剧半岛紧张局势，破坏地区和平稳定；从而必然相应增加东北亚乃至整个西太平洋区域的军事部署，不论对朝核问题、日俄北方四岛乃至中日钓鱼台争端，都投下新变数。

自今年以来，全球区域战事热点几乎可能出事的不是已出事就是濒临失控。随著俄乌战事朝向俄方倾斜，美国似乎急于拉拢盟国站队制裁俄罗斯，却引来中国的无视，美中关系进一步恶化，台海危机也日益加深；但在目前美国得因应俄乌战争之际，如果朝鲜半岛乃至台海再擦枪走火，情势将一发不可收拾。

今年是辜汪会谈30周年，两岸关系未见改善反而空前紧张，对岸扩大对台军事威胁，甚至出动TB-001无人机首度绕飞台湾本岛，此类无人机绕台预料又将成为常态化。虽然五角大厦不断加大美台军事合作、扩大军售、打算在台储备军火等，但结果恐怕也只是招来对岸采取更强烈的军事威胁，台海更难稳定。两岸必须重启协商，蔡政府不应刻意挑战北京红线，否则，台海危机将更快滑向失控。

（作者为台湾资深媒体人）