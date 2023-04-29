大陆宣布延长部分回乡证有效期 民建联成功争取港澳办发功？

来源：香港01

作者：文维广

中国大陆出入境管理局为港人带来大喜讯，延长部分回乡证有效期至年底，此事极可能因港澳办发功所致。事源于身兼全国人大常委的民建联立法会议员李慧琼，于港澳办主任夏宝龙月中来港考察时，曾就此作出反映。

李慧琼接受《香港01》查询是否她成功争取时，她回应道：“只是有份争取，有其他界别人士也透过不同途径作反映和争取。”但她坦言，向夏宝龙反映后，当日即有随行港澳办官员立即跟进。

大陆出入境管理局28日宣布，自5月8日起延长港澳居民来往内地通行证（俗称回乡证）有效期至今年12月31日，持有效期限截止日期为2020年1月1日至2023年12月30日的回乡证人士，更可入境大陆后，允许前往就近的县级以上公安机关出入境管理部门申请换发回乡证。

过去近三年因疫情关系，由于防疫限制，港人要回大陆不容易，不少人因此未有及时办理回乡证续期，随着全面恢复通关，办理回乡证续期的人激增，中旅社人头涌涌，而预约更换回乡证现时已排期至九月，对不少急于回大陆的市民带来不便。

港澳办主任4月13日-18日抵港展开6天考察之旅，李慧琼于17日公开说：“要完全处理到，据了解有数十万名市民等候换领回乡证，可能要到2023年8月才能够有效处理，所以我（民建联）建议，是期望中央政府和香港政府能够特事特办，延长回乡证有效期至六个月，让到有需要回内地的市民和学生可以回内地看看和参加交流活动。”她又称，夏宝龙于14日与人大、政协及社会各界见面时，她曾就此作出反映。

李慧琼：有很多人一起争取

《香港01》向李慧琼查询她成功争取的感受时，她坦言她只是作出争取的其中一人，有其他朋友也透过不同渠道反映争取，她只是利用与夏宝龙见面机会，当面作反映，而事后即有港澳办官员接触再跟进。她强调，不少市民急于回大陆探亲、或者像她一样要回大陆办理手续把遭冻结的户口解冻、加上现时学校均要回大陆学习交流，港人对办理回乡证的需要的确极大。

中央港澳办职责之一：保障民生福祉

中央于3月公布组建中共中央港澳办，国务院3月20日发出关于机构设置的通知，以往列在国务院办事机构下的港澳办，在中共中央港澳工作办公室加挂牌子，由中共中央港澳工作办公室承担相关职责。

而中央港澳办的六个职责范畴包括了贯彻“一国两制”方针、落实中央全面管治权、依法治港治澳、维护国家安全、保障民生福祉、支持港澳融入国家发展大局，的确较国务院港澳办的职能广泛而具体，例如以往并没有提及“保障民生福祉”。就这六个范畴，中央港澳负责“调查研究、统筹协调、督促落实”， 用字与以往的“联系”和“建议”也很不同。

虽然中央至今未清楚交代中共中央港澳办的组建进展，但此次于夏宝龙来港后大约10天，即在“保障民生福祉”上带来好消息，也许可让港人近距离感受到，港澳办原来不是“远在北京的京官”，确实与生活息息相关。