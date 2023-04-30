侯友宜争大位 应提外交政策

来源：联合新闻网

作者：徐勉生

新北市长侯友宜拟参与总统大选，如箭在弦上。日前出访新加坡，近日又提“杯水论”，都是明显起手式。除了国家定位、两岸关系，外交政策也是总统参选人必修学分。

蔡英文总统就任后，台湾连断九个邦交国，却没有新增任何邦交国，就连南美洲唯一邦交国巴拉圭也有断交之虞。有意参选总统的侯友宜，必须从此不及格的外交成绩单中吸取教训，审慎拟定自己的外交政策，才能不负台湾人期待。

在两岸外交争战中，要扭转外交颓势，只有两种选择。一是下定决心与大陆一较短长；二是止战谋和。

此次巴拉圭总统大选中，在野党候选人艾里格里曾扬言，当选后将与台湾断交。外交部日前表示，有信心无论谁当选，都会持续与巴国新政府携手合作，而台湾也会秉持原则，不与中国大陆竞逐金钱外交。

外交部声明冠冕堂皇，但隐约透露出一些讯息。显示政府已做好断交心理准备，并一如既往将责任归罪于北京金钱利诱。但更值得重视的是，政府似乎已萌生在两岸外交争战中弃甲而去心态。

外交部每年向立法院提出的业务报告，都将巩固邦交列为第一项重要工作，其次才是强化与无邦交国家关系、积极推动国际参与。然而若政府连首要工作都做不好，还有什么值得宣扬的外交成果呢？

从民进党政府经营邦交国成果看，显然缺乏一套完整而长远的外交策略。

巴拉圭会不会成为蔡英文任内第十个断交国，目前难断定。媒体报道艾里格里目前民调领先，这对台湾而言，是非常不利的。再从最近经验判断，情况更令人忧心。

洪都拉斯早先与台断交，事前美国曾派拜登顾问陶德前往劝阻，结果无功而返。若不是美国没有尽力，就是美国已力有未逮，不再是协助台湾维系邦交的靠山，都值得台湾高度警惕。

如果台湾不能与对岸达成停战默契，就必须拟定战略，下定决心积极应战，而不是遇事退缩，用一句“不与中国大陆竞逐金钱外交”作借口。事实上，先进国家对开发中国家提供援助是国际通例。联合国希望援助国每年援助金额至少要占该国国民所得毛额的0.7％。台湾近年援外金额只占国民所得毛额0.04％，还有甚大成长空间。

外交竞逐靠的是实力，其次是策略。现在台湾在民进党执政下，既没有实力，也没有策略，以至于外交上一败再败。如果不想有战必败，就应另谋出路，而不是消极被动地听任邦交国纷纷转向大陆。

作者是退休大使