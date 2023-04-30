斡旋俄乌出实招 中国显示全球治理力

来源：明报

明报社评

国家主席习近平上周三应约同乌克兰总统泽连斯基通电话，就两国关系和俄乌战争交换意见。中方宣布将派欧亚事务特别代表李辉率团赴乌克兰等国访问，就谈判化解危机同各方沟通。这次通话及派特别代表赴乌，标志中方把劝和促谈倡议落实到具体行动。经过一年多交战，俄乌战局胶着，交战双方均显疲态，国际和平呼声渐高，为斡旋和谈创造了有利条件，虽然双方能否走上谈判桌仍有变数，但中国展现了大国担当以及构建新的全球治理议程的能力。

战事胶着和平呼声渐高

中方倡议照顾俄乌利益

中国与乌克兰建交31年，已结成“战略伙伴”。泽连斯基上任后，2021年7月曾与习近平通过电话，两国外长近年亦多次会晤或通话，战前中国已连续4年稳居乌克兰最大贸易伙伴地位。俄乌战争爆发后，尽管西方舆论对北京立场极尽污蔑诋毁之能事，但乌方及泽连斯基本人对中方却从未口出恶言。基辅对华奉行务实政策，对中方的和平计划表示欢迎。这次通话后，泽连斯基任命了新的驻华大使，称“将有力推动两国关系发展”。

战事爆发之初，俄乌两国曾经有过5轮谈判，分别在白俄罗斯和土耳其举行，去年5月17日，双方同日表示，和谈“无限期搁置”。从自私的地缘政治博弈角度，俄乌之战旷日持久不分胜负对中国有利，但中方从开战伊始就秉持劝和促谈立场，并在开战一周年时发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》；习近平3月访俄，与普京也谈及中方立场；4月法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩、巴西总统卢拉等接踵访华，俄乌战争都是主要议题，中国公认是唯一对俄方有影响力的斡旋者。月前中国成功促成沙特阿拉伯与伊朗和解，更彰显了北京的调停能力。卢拉建议建立包括中国在内的国际“和平俱乐部”，调解俄乌争端，更增强国际间倡导和平之声。预计8月在南非金砖国家峰会上，习近平和卢拉将再与普京当面商讨和谈之事。

在西方国家全力军援的背景下，乌方对和谈设置了较多先决条件，但这次习近平与泽连斯基通话，却是应乌方要求。虽然据报乌军近期即将反攻，但若不能取得“决定性胜利”，西方援乌力度或成强弩之末，令乌方承受压力。根据美国皮尤研究中心（Pew Research Center）数据，认为对乌克兰援助太多的美国人比例，已从去年3月的7%升至今年1月的26%，未来数月可能还会继续上升。战场均势令俄乌双方都意识到，不太可能在军事上取得决定性胜利，增加了和平谈判的可能性。

在中方的12点和平倡议中，第一点就是尊重各国“主权和领土完整”，这可满足乌克兰的要求，第二点就是均衡安全，“各国的合理安全利益和关切都应得到重视和妥善解决”，亦为俄罗斯提供下台阶，这是俄乌双方都表示欢迎中国方案的原因。

对于中方积极调停俄乌冲突的动机，外界有诸多揣测，从软化欧洲对华强硬立场、离间美欧关系，到觊觎战后重建商机，不一而足，但显然都低估了中方雄心。中方确想改善中欧关系，和平倡议中亦表达参与战后重建意愿，其实中国更希望的，是让国际看到中国负责任的大国形象，正如提出“全球发展倡议”、“全球安全倡议”、“全球文明倡议”一样，彰显中国更积极参与建设性全球治理的能力。

和议占据道德高地

真正止战路途仍遥

由于中方倡议占据道德高地，各方都无法断然否定，即使是“逢中必反”的美国，对中乌元首通话也只能表示，“要通过谈判实现和平，必须在泽连斯基总统准备好的时候”；普京的发言人亦表示，“欢迎任何能够推动结束乌克兰冲突以及实现俄罗斯目标的做法”。表明在“和平”的潮流面前，任何一方都在避免扮演“战争贩子”角色。

不过，必须清醒地认识到，俄乌双方的战争资源尚未消耗殆尽，近日俄军又加强导弹攻势，俄占克里米亚港口亦再遭无人机袭击，显示和谈的机会之窗仍未开启。为协助乌军反攻，北约多国对乌提供新一批军援，其中美国4月19日还宣布提供3.25亿美元新军事援助。俄军亦在加紧备战，加固克里米亚半岛防御工事，普京4月14日签署法案，允许在网上征召入伍和动员预备军人，并禁止接获通知者离境。更重要的是，双方设定的目标仍相距甚远，俄方即使获得乌东4州和通往克里米亚的通道，亦很难抵消因此战造成的政治经济损失。在西方源源不断的军援下，基辅誓要收复全部失地，而西方国家的共识，虽不能允许普京获胜，但亦不愿见战事升级，乌方任何收复克里米亚的战略，都需获得西方金主的批准。

现在看，战争不太可能在今年之内停止，虽然泽连斯基与习近平通话，展现了乌方有和谈意愿，但在复杂的国际背景下，现阶段俄乌双方均难作出较大妥协让步，因此，透过和平方式解决乌克兰危机，仍将是一条漫长而艰辛的道路。