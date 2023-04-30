拜登加快打造亚太版北约

来源：星岛日报

星岛社论

美国总统拜登正高速打造亚太版北约，串连韩国、菲律宾、越南，以至南太平洋岛国，配合美、日、澳、印四方安全会议围堵中国，并要将西方七国集团和北约引入亚太，建立强力打压中国的军事同盟。美国打造亚太北约之时，并积极鼓动台海、南中国海争端，威胁中国领土、刺激中国神经，令亚太走向战争边缘的风险大增。

北约全称北大西洋公约组织，是北美洲与欧洲国家合组的军事同盟，为冷战时代遏制苏联的重要工具。美国要阻挠中国崛起，免其全球霸权受威胁，但美国以经济、外交手段打压中国的成效不彰，故此拜登近期加快推动亚太北约，要用强大武力威吓中国、围困中国。

美国40年来首派核武潜艇到韩

拜登上台后将四方安全会议提升为元首级峰会，强化美日澳印在上下左右四方围堵中国，可成亚太北约的基本班底，近日则重点拉拢韩国、菲律宾，邀请韩国总统尹锡悦、菲律宾总统小马可斯访美，增强军事遏制中国。

拜登上周三接见尹锡悦后，美韩发表《华盛顿宣言》，美国向韩国提供核保护伞，两国成立核磋商小组，美国并40年来首次派核潜艇到韩，拟长期驻守。表面上美国核保护伞针对朝鲜，但尹锡悦访美前高调重复美国“台海是国际议题”的论调，助美国将台海问题国际化，美韩宣言表明关注台海和平与稳定，并首次不点名批评中国在南中国海“军事化填海岛礁与胁逼活动”，美国在韩国部署核武，更大目的是针对中国。

美国为强化核威慑中国，一方面加强在韩国和澳洲部署核武，另方面则妖魔化中国，夸大中国在2035年前拥有1500枚核弹，事实上中国现在核弹数量只及美国7%的400枚，北约秘书长斯托尔滕贝格上周更扬言，要检查中国的核武库，配合美国遏制中国核力量，削弱中国拥有核反击美国能力。

除了韩国，美国近月也大举扩充在菲律宾军力，获菲方允许使用四个菲国基地，其中两个与台湾只距400公里，可作美军跳板，数小时内抵达台湾，另美菲本月又举行了历来最大型军演。菲律宾总统小马可斯本周一与拜登会面，相信美国会以加强美菲联防、供应武器等，加力鼓动菲国挑衅中方。

拜登纡尊降贵访南太平洋岛国

此外，美国的亚太北约还拟拉拢越南和南太平洋岛国。美国国务卿布林肯本月中亦访问了越南，要将美越关系提升为全面战略伙伴关系，并向越南提供海防巡逻艇，亦在鼓动越南抢占中国在南中国海利益。拜登下月将快闪走访南太平洋岛国巴布亚新几内亚，是122年来再有美国总统到访，若非要阻遏中国在南太平洋扩展影响力，相信拜登不会纡尊降贵到访小国。

还要留意的是，澳洲和欧洲亦欲染指亚洲、围堵中国。澳洲上周一发表国防战略检讨报告，认为澳洲要为现代战争做准备，须优先强化制造导弹和长程精准打击能力。澳洲是四方安全会议成员，美国近年积极强化将澳洲引入亚太战圈，成立美英澳同盟，为澳洲提供核潜艇。虽然澳洲工党去年上台，与中国缓和紧张关系，但澳洲军方仍深受美国影响，要建立远程攻击中国的能力。此外，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利上周日说，欧洲海军要到台湾海峡巡逻，亦在配合美国强化军事遏制中国的意图。

拜登下月将到亚洲出席七国集团、四方安全会议峰会，将西方势力和全球焦点进一步引向亚洲，为他建立的亚太北约造势。美国要打压中国崛起，已不是贸易战、科技战的冷战，而是准备军事热战，在台海、南中国海向中国亮剑。

若中国慑于美国军事高压，无力踏出亚洲，那美国围堵中国的目的便完成，若中国被刺激而动武，美国将驱使亚太版北约国家，围攻中国，并实施全面经济、外交制裁，以图重挫中国。中美斗争，已成关乎中美国运之战。