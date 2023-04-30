大陆无人机绕台 为台海战场铺陈

来源：中时电子报

作者：张延廷

中国大陆“TB-001”无人机自东沙岛北方进入台湾西南空域，并穿越巴士海峡逆时针从花东地区北上绕台飞行，并在台湾北端又跨越中线进入台湾训练空域，全程飞行超过2千公里，展现在解放军卫星导控下的海上长程侦察飞行能力，亦运用无人机的卫星通讯链路，将所侦获情报立即传递至作战指挥中心。

大陆派遣无人机全程于台湾防空识别区内实施绕台飞行，其密集、大范围、长时间的对台侦察，就是在进行战场经营的先期情搜任务，深层建构解放军空中打击机群及航母打击群所需的作战图象，以利形成对台湾东、西两面进行压缩合击的战略态势。

此次出动时间，选在山东号航母打击群甫完成对台军演后实施，亦不难看出其目的包括为搜集台湾和美军固定的电子信号情报而来，以比较演习前、后的电磁环境与信号规律有何差异性，以为未来台海战场环境做铺陈。

整体而言，此次绕台所欲达到的军事目的可归纳如下。首先是要将大陆的“东海防空识别区”，向整个台湾海峡、延伸至台湾东部、扩张到日本的“琉球防空识别区”，其军事目标是要在复杂电磁环境下，建立从“察打一体”到“封打一体”的同步即时性联合作战侦察能力。

再者，要证明“北斗”2－3代卫星导航系统已完全具备反卫星干扰能力，可以涵盖美军通用的Ka-Ku频段所有波长信号，确保卫星导航权及主动优势。并对区域内各空层及海域活动的美军和日本自卫队，所发射的电战及信号情报进行截录，扩大解放军所能掌握频谱的数据库。

对于日本三泽、岩国、嘉手纳这三座能起降美国“全球鹰”高空无人侦察机的基地，由于经常飞行往返关岛安德森空军基地，其所使用的操控频谱、数据传递、飞航特性，解放军高空无人侦察机亦对其进行搜录，并找寻破解之道。

更有甚者，解放军亦借此搜集台美未来“联合作战”想定场域的电磁干扰状况，借此将大量不同型式的无人机作为“反介入／区域拒止”（A2/AD）部署的先发部队。

由于高空无人侦察飞行载具本身就是联合作战监视力量的延伸，能在各种复杂作战区的7万英尺高空执行任务，指挥及导引陆、海、空、天所属武器装备，对敌重要战略目标进行精准打击，扮演重要的作战功能与价值。

解放军正急欲跨越美军以U-2S高空侦察机和“全球鹰”所建构的高高空侦察体系，积极研究要以何种载具及科研技术取代，建立类似美军所建构的联合全领域指挥管制架构（JADC2)。在作战体系不断推陈出新的严酷挑战下，脚步蹒跚的台军是有必要加强力道了。

作者为台湾前空军中将副司令