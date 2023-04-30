中国外交走出韬光养晦力争有所作为

来源：美国之音

作者：木风

中国国家主席习近平周三说，北京将向乌克兰派遣特使讨论“政治解决”俄乌战争问题。这将是北京改变保守政策，积极参与国际事务的一个新的动作。有分析认为，邓小平制定的“韬光养晦”政策正在退去，取而代之的将是习近平的“有所作为”的全球外交参与者的规划。

习近平在跟乌克兰总统泽连斯基的一个小时通话中表示，中国将派欧亚事务特使出访乌克兰等国家，就“政治解决”冲突与相关国家进行磋商。

但习近平没有提到俄罗斯入侵乌克兰的做法，也没有暗示中国特使是否会访问莫斯科。

俄乌战争爆发后，北京一直称自己是站在和平一方的中立者，但被国际社会批评为“拉偏架”。中国反对将俄罗斯称为“侵略者”，还批评美国和欧洲国家为乌克兰提供军事援助是“拱火浇油”。

批评者称，中国这样做违背了自己关于尊重国家领土主权的一贯说法，为发动侵乌战争的俄罗斯总统普京进行辩护。中国的立场引起一些国家的批评，给中国的国际形象造成伤害。

或许是为了突破外交困境，习近平在周三打电话给泽连斯基，表达了愿意帮助俄乌双方争取通过谈判结束战争，实现和平。

中国目前是唯一与俄罗斯和乌克兰都保持友好关系的大国，而习近平也是实际上极少数能够跟普京说上话的大国领导人。泽连斯基早些时候也表示欢迎中国在结束战争方面发挥作用。

从目前俄乌双方对举行和谈的要求看，中国调停成功的希望并不大。普京提出的停火谈判的前提是，乌克兰方面接受乌东几个地区和克里米亚地区为俄罗斯领土。泽连斯基则对此果断拒绝。在这一点上，双方似乎没有多少谈判的空间。

但是，无论这场外交斡旋是否成功，北京愿意参与调解这个事实本身就显示它在继续朝着成为一个全球性外交参与者的角色转变。

今年三月，沙特阿拉伯和伊朗突然宣布，双方将在对方首都重开大使馆，恢复外交关系。他们之间的调解人就是中国。虽然未来双方关系是否能够稳定下来还存在很多的不确定性，但两国毕竟迈出了友好合作的第一步，这对改善中国的国际形象的积极作用还是很明显的。

上周，中国外长秦刚告诉以色列和巴勒斯坦，中国准备帮助双方进行和平谈判。这个消息要比调解沙特和伊朗复交更令人意外。以色列和巴勒斯坦之间的矛盾由来已久，根深蒂固，错综复杂。了解中东问题的专家普遍不看好中国的这一努力。