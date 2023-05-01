侯郭各自登山 拖愈久愈不利

来源：联合报

作者：陈洛薇

郭台铭霸气登场高喊“给我30天”，为国民党2024总统征召大战揭开序幕。侯郭双方阵营各自出招，郭拔桩蓝营基层组织、拉拢工商企业主，侯邀宴蓝委、中常委，支持者各自站队，征召竞争成抢人大战，郭声势节节攀升，侯困新北施展身手受局限。

侯郭两强相争频过招，侯引用“杯水论”强调“中华民国”与台湾如杯水共存，杯破水覆。郭提出“钢索论”形容美陆台关系，主张台湾应保持在钢索中央位置较平稳。郭举办“郭董听你说”座谈抢攻知识蓝和年轻选民，请益之旅马不停蹄。

侯虽比郭先起跑，但碍于尚未正式表态，走出新北市的步伐不能太大，避免被质疑不顾市政拼选举。

侯友宜未能正式表态的原因有三：第一，选上市长就宣布参选总统，会被绿营批“落跑选总统”；第二，不能主动表态参选，只能被动征召；第三，新北市议会总质询尚未结束。三个原因环环相扣，侯友宜只能被动等待征召，需要国民党中央帮忙解套。

郭台铭卷土重来，金脉、人脉齐下，打造老虎军团，加上公关公司打造人设形象包装，攻势、声势更胜四年前。国民党支持者期待两人搭配竞选，郭志在总统，副手从来不是霸气总裁的选项；侯若只能当副手，也不会冒险离开职位，无论是“侯郭配”或是“郭侯配”，蓝营的期待要成真，机率微乎其微。

侯友宜箭在弦上只等征召，郭台铭全力冲刺民调，尽管国民党高层早就言明，内参民调不是决定征召的唯一条件，还考量耐打度等主客观因素，但国民党和郭台铭对于征召前提的认知是否相同？两人现已旗鼓相当，若最后仍征召侯友宜，郭是否愿退让接受？征召规则不明，为未来分裂埋下导火线。

柯文哲已准备520宣布参选总统。2024大选，蓝绿白三强鼎立之势成形，国民党就算整合都不一定有赢面；郭侯现在各自登山，走愈远登愈高，要愈久才能下山，时间拖愈久愈不利，为整合增加难度与变数，国民党还有时间慢慢来吗？