两岸论述方向微变 明年大选观察点

来源：中评社

4月29日下午，鸿海集团创办人郭台铭在一场题为“郭台铭有话对你说”的讲座活动场合回答记者有关两岸论述提问时表示，台湾不要变成亚洲的弹药库，要成为亚洲的科技岛；两岸超过99.99%的人民要的都是和平与繁荣，和平没有输家、战争没有赢家是他两岸论述的基础。郭台铭说，美国都和中国大陆寻求对话和交流，台湾政府却看似想要寻求战争；美国的策略是”斗而不破、斗而不战”，那台湾为什么要去战?

我们注意到，有意争取国民党征召的郭台铭谈及两岸论述时，除了提及两岸和平繁荣是台湾的主流民意之外，实际上点出了当前台湾政治发展的最大隐忧，也就是台湾正在成为亚洲的弹药库，台湾现行执政者“看似想要寻求战争”，而不是避战，这是台湾社会相当普遍的看法，也是“疑美论”的肇因之一。

两岸议题历来都是台湾大选的主轴之一，但2024大选，各阵营的两岸论述方向可能有比较大的变化：过去要么是操作两岸对立，要么是担心被抹红，只好刻意模糊表述，“抗中保台”具有相当强的欺骗性；但明年的大选，两岸论述方向可能需要勾勒如何实现两岸和平、避免战争。

在台湾的政治生态下，有意投入大选的政党或政治人物，都不能不表现出“亲美”，不能不争取美国的认可或支持，但与过往相比，担心美国过度支持、过度介入造成反效果疑虑，有所增加。相对的，对两岸论述的取向变得格外的小心，都想表达对两岸关系的重视，都想表达有能力处理好错综复杂的两岸关系。这一个很微妙的变化，值得继续观察。