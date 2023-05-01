人工智能料推动部分员工换岗 全球劳动力市场迎接新时代

来源：彭博社

作者：布赖斯·巴舒克（Bryce Baschuk）

随着人工智能等技术加速文书工作的衰落，同时增加对技术和网络安全专家的需求，全球劳动力市场即将迎来一个动荡的新时代。

根据世界经济论坛周一在日内瓦发布的报告，未来五年，将有近四分之一的就业机会因人工智能、数字化和其他如绿色能源转型、供应链重筑等经济发展而产生变化。

虽然该研究预计人工智能将导致“重大劳动力市场中断”，但随着大数据分析、管理技术和网络安全成为就业增长的最大驱动力，未来五年大多数技术的净影响将是积极的。

报告称，ChatGPT等人工智能应用程序的出现，使用机器模拟人类推理和解决问题，将取代和自动化涉及推理、沟通和协调的许多角色，从而产生特别显著的影响。

大约75%的受访公司表示，他们预计未来五年将采用人工智能技术，并预计这些技术将在记录和行政岗位上减少多达2,600万个工作岗位。世界经济论坛的这项研究调查了全球45个经济体的800多家公司，他们共雇用1,130万员工。

报告称，就目前而言，人工智能对劳动力前景的威胁比经济增长放缓、供应短缺和通胀等其他宏观经济因素要小。它称，就业机会可能来自促进企业绿色转型、更广泛应用ESG标准和全球供应链重新定位的投资。