我们都清楚美国利益是什么，但什么是“台湾利益”？

来源：风传媒

作者：蔡壁如

美国众议院4月19日举行的台海兵棋推演，一共推演了36套剧本，不管哪一套，最终的结论就是要把台湾“武装到牙齿”（arm to teeth），简单讲，就是要把弹药库弄进台湾，因为一旦爆发冲突，美国将无法再补给台湾！

我们都会讲什么是美国利益，也许是“站在国际舞台的中心、主导全世界”、“世界的警察、维护全世界的民主秩序”，美、中两强相争，美国自然要维护自身的“美国利益”。

但站在台湾自主的立场，究竟什么才是“台湾利益”？什么才是符合我们台湾人的利益？假设台湾真如美国众议院兵推结果，成为弹药库，怎会符合台湾的利益？这一代的台湾年轻人并没有真正曝险的经验，身为大人的我们也不应该让孩子身陷险地。

回过头来讲什么是“台湾利益”？“台湾价值”当然是台湾的首要利益，毕竟“如果你要把我的尊严抢走的话，怎么会是和平？How can it be peaceful, when they try to take away your dignity?”；其次，就人民而言，更重要的就会是在自己的地方安居乐业、有赚大钱的机会！

当战场在台湾的外海、甚至是发生在台湾本岛时，一定是违背台湾利益，因为，我们将不再能在这块土地上安身立命、不再能安居乐业、赚大钱。而这个发财赚钱的机会，在目前陆美紧张的情况下，变得不确定，大家开始不安，对这种“不安”最敏感的就是做贸易的商人。赚大钱变成奢望，只能想着如何避险，商人不想选边站队。

世界这么大，不要非把台湾的厂商赶到美国的供应链去不可，不要不断的逼台商表态，如此会让台商陷入左右为难的局面。

前两天我去了中南部一趟，造访中台湾的老板，这位老板是个制造商、也是对外的贸易商，原本是一位把商品卖到中国大陆的台商业者，这位老板跟我谈了两个半小时，细数他的从商经验。结论是，过去几年下来，执政党把台湾带向一个不安全的地方。他认为，民进党执政下的政策是有损台湾利益的。

一直以来这位老板在政治色彩上其实是很亲绿的，为了配合执政党，这几年也慢慢撤出中国大陆市场，目前除了欧洲和美国的市场之外，逐渐移向非洲设厂，但实际上已经大大损害了工厂的利益。

撇开美国的兵推不谈，目前大家认为战场会发生在台湾本土上的感受性还不高，因为我们有海的屏障，所以我们认为大陆军方要登陆是困难的，导弹就算要打，只要不是打到我家门口，都没有感觉。可是，这的确是侵害到台湾的利益。

以前我们从来没有想过在台湾会有“因为战争危害到安全”这件事，现在，我们被卷入美、陆两强对抗的国际局势里面，唯一的主流就是“国家利益”，就国际谈判里的现实主义里，台湾领导人必须忍辱负重，确保和平再谈发展。

这也就是为什么赖清德从“务实的台独工作者”变成“兄弟之邦的倡议者”，但是这种“论述上的摇摆”其实更让人不放心。

对于战争的理解，差别只在于战争发生在台湾本岛还是环海之处？但这个战争的阴影在2024的大选绝对有关键性的影响。