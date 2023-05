我们都清楚美国利益是什么，但什么是“台湾利益”？

来源:风传媒

作者:蔡壁如

美国众议院4月19日举行的台海兵棋推演,一共推演了36套剧本,不管哪一套,最终的结论就是要把台湾“武装到牙齿”(arm to teeth),简单讲,就是要把弹药库弄进台湾,因为一旦爆发冲突,美国将无法再补给台湾!

我们都会讲什么是美国利益,也许是“站在国际舞台的中心、主导全世界”、“世界的警察、维护全世界的民主秩序”,美、中两强相争,美国自然要维护自身的“美国利益”。

但站在台湾自主的立场,究竟什么才是“台湾利益”?什么才是符合我们台湾人的利益?假设台湾真如美国众议院兵推结果,成为弹药库,怎会符合台湾的利益?这一代的台湾年轻人并没有真正曝险的经验,身为大人的我们也不应该让孩子身陷险地。

回过头来讲什么是“台湾利益”?“台湾价值”当然是台湾的首要利益,毕竟“如果你要把我的尊严抢走的话,怎么会是和平?How can it be peaceful, when they try to take away your dignity?”;其次,就人民而言,更重要的就会是在自己的地方安居乐业、有赚大钱的机会!

当战场在台湾的外海、甚至是发生在台湾本岛时,一定是违背台湾利益,因为,我们将不再能在这块土地上安身立命、不再能安居乐业、赚大钱。而这个发财赚钱的机会,在目前陆美紧张的情况下,变得不确定,大家开始不安,对这种“不安”最敏感的就是做贸易的商人。赚大钱变成奢望,只能想着如何避险,商人不想选边站队。

世界这么大,不要非把台湾的厂商赶到美国的供应链去不可,不要不断的逼台商表态,如此会让台商陷入左右为难的局面。

前两天我去了中南部一趟,造访中台湾的老板,这位老板是个制造商、也是对外的贸易商,原本是一位把商品卖到中国大陆的台商业者,这位老板跟我谈了两个半小时,细数他的从商经验。结论是,过去几年下来,执政党把台湾带向一个不安全的地方。他认为,民进党执政下的政策是有损台湾利益的。

一直以来这位老板在政治色彩上其实是很亲绿的,为了配合执政党,这几年也慢慢撤出中国大陆市场,目前除了欧洲和美国的市场之外,逐渐移向非洲设厂,但实际上已经大大损害了工厂的利益。

撇开美国的兵推不谈,目前大家认为战场会发生在台湾本土上的感受性还不高,因为我们有海的屏障,所以我们认为大陆军方要登陆是困难的,导弹就算要打,只要不是打到我家门口,都没有感觉。可是,这的确是侵害到台湾的利益。

以前我们从来没有想过在台湾会有“因为战争危害到安全”这件事,现在,我们被卷入美、陆两强对抗的国际局势里面,唯一的主流就是“国家利益”,就国际谈判里的现实主义里,台湾领导人必须忍辱负重,确保和平再谈发展。

这也就是为什么赖清德从“务实的台独工作者”变成“兄弟之邦的倡议者”,但是这种“论述上的摇摆”其实更让人不放心。

对于战争的理解,差别只在于战争发生在台湾本岛还是环海之处?但这个战争的阴影在2024的大选绝对有关键性的影响。