柯文哲高喊“联合政府”，在向谁示好？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

民众党主席柯文哲访美归来，重申要组“联合政府”，以团结台湾。对此，鸿海创辧人郭台铭笑称，柯文哲可能还“没睡饱”，睡几天后讲话可能比较准确。柯文哲已决定代表民众党角逐总统，郭台铭则仍在争取代表国民党出征，三年前一度甚嚣尘上的“郭柯合”，如今两人似已分道扬镳各奔前程。但这是否意味“蓝白合”已毫无空间，则仍有待观察。

四月迄今，柯文哲多次喊出“联合政府”的口号，民进党和国民党都毫无回应或评论。现在，他却遭与其有过伙伴关系的郭台铭奚落，是值得玩味的发展。民进党对柯文哲的倡议置之不理，原因不难想见：其一，民进党已习惯了权力一把抓，怎么可能与其他政党“分享”权力？其二，赖清德自恃目前民调领先，无论如何轮不到排名“老三”的政党在那里喊价，民进党最佳之计就是漠视。

至于国民党对柯文哲的“联合政府”说未作回应，情况则略有不同。第一，柯文哲参选总统虽已成定局，但国民党内对于其他面向的在野合作似仍抱期待，因此保持口不出恶言。第二，同为在野党，国民党与民众党要争取的都是不满绿色执政的民众；在两党支持者的界线未必全然清楚，暂时保持模糊似是较佳策略。第三，国民党原先最担心的是，若郭台铭与柯文哲联手形成“郭柯配”或“柯郭配”，对蓝军将极不利；现在看来，此一担忧似可放下。

回到柯文哲身上，他打出联合政府的诉求，究竟目的何在？事实上，柯文哲的联合政府倡议，曾经过三次转折。柯文哲最初的表述是：他反对“下架民进党”及“非绿联盟”的说法，因为再换国民党上台没有太多意义。此一说法，目的明显在与蓝营保持距离，怕“蓝白合”之说使民众党的选票被蓝军稀释。同时，柯文哲选择置身于“下架民进党”的洪流之外，也有自私考量，避免使自己成为民进党及绿营网军的攻击对象。

第二次转折，则是柯文哲在访美的侨宴上，突然说出“我本来就是绿营的”，只是看不惯民进党在前瞻预算、防疫特别预算及军购的胡乱撒钱，债留子孙。这次表态，他再度穿起绿外套，公开向绿营支持者示好。第三次转折，则是他在访美尾声时受访，柯文哲声称他若当选总统，一定会建立联合政府并团结台湾。这一回，他想像自己是“总统当选人”，宣称会把职位分给其他政党，不会自己独吞。

对厌憎蓝绿恶斗的台湾选民而言，柯文哲以团结台湾为基础喊出“联合政府”，固有些吸引力。但放在现实政治上看，他反对下架民进党，又不断向绿营靠拢，则不免让人怀疑他过于投机，缺乏反对党立场。他之所以主张“联合政府”，难道只是为了向执政党分得一官半职？更何况，台湾的政治往往是“赢者全拿”，柯文哲明知自己是“第三势力”，不积极扮演反对角色，却在那里向执政者示好，这显然是不自量力。

近期的各色民调，柯文哲皆拥有20％上下的支持度，但这距离当选是个遥远的路。问题在，民众党若不积极扎根培育人才，提出足以召唤选民积极支持的论述，最后它能在立委选举中获取的选票，恐仍无法突破“四趴党”的紧箍咒。从这个角度看，“联合政府”显然不是一个太有魅力的号召。尤其，柯文哲主张联合政府，又声称“反对下架民进党”，如此暧昧的诉求，难道是在等待赖清德摸头？及至关键时刻，只要民进党许诺分他什么官位，他就会带领民众党奔向绿营吗？