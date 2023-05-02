美管不住后院 台巴邦交堪忧

来源：联合新闻网

作者：张光球

台湾在南美洲唯一的邦交国巴拉圭大选，经过激烈竞争后，长期执政的红党惊险保住政权，由支持台巴邦交的候选人潘尼亚胜出，击败主张与北京建交的反对派候选人艾里格里。虽然巴国政党未轮替，但台湾仍存在对未来台巴关系的忧虑，因为美国事前已宣告台巴邦交力有未逮，巴国内部转向中国大陆的声音愈增，选前台外交部一再喊话请珍惜双方邦谊，即可见一斑。

美国官员在蔡英文总统出访危地马拉时表示，巴国会是下一个与台湾断交的国家。此言一出，令外界质疑世界第一强权，竟管不住自己的后院，任由北京深入拉美，挖台邦交国，在国际上孤立台湾，在区域上形成美国国安危机。

美国深知巴国的问题源自于政府的贪腐，导致社会贫穷与不平等，虽有针对贪渎政治人物祭出制裁，例如举证前总统卡提斯涉及洗钱与走私，也有提供民间经济与教育等援助，却无法解决巴国根深蒂固的贪腐问题。

综合美国研究机构对拜登政府无力制止巴国贪腐的原因是：有来自南美邻国和中国大陆的干扰因素，是一遥远的内陆国，美国刑事调查缓慢，司法难以扩大对巴国的支援，强势干预恐引发红党反弹，过激的手段不保证有效，司法结果恐引发国务院与财政部扞格。加上拉美粉红浪潮再起，各国移（难）民仍持续涌向美墨边界，使情况更为复杂。

事实上，多数巴国民众对美国有好感，但认为巴国最大的问题在于政府贪腐，以及一系列经济所引发的问题，包括失业、贫穷、通货膨胀、社会不平等。因此，他们希望本次大选能终结政府贪腐问题，以改善生活环境，他们并不在意与台湾邦交的议题。讽刺的是，现任总统阿布铎当时就打着反贪腐的旗帜胜选，但任内贪渎依旧。

反观农牧业及工商界则希望能打开中国大陆市场。前者期望能与其他邻国一样，将同质性产品销售到中国大陆，因为该国的牛肉及大豆无法顺利外销同是生产国的美国，且据估计中国仅需少数省分进口，即可消费巴国整年的前述产品；后者欲借由中国大陆的市场提升生产技术与品质，为南方共同市场和一带一路做准备。

台湾无论蓝绿谁执政都要面临，美日等大国高喊支持台湾的同时，台邦交国却一再流失的问题。台湾人难免质疑为何大国不与台建交？为何连小国都不再听从美国的指示？答案只有一个，西方世界不愿与北京正面为敌，小国为求生存，自谋出路。

虽然潘尼亚选前挺台，但仍须面对国内农牧团体要中国大陆市场的压力，届时应也会说出选择能提供巴国更好条件的国家，向台美喊话要更好的援助，否则转向北京的责任不在巴国；再者，巴国外交圈与政界认为，转向北京是迟早的问题。

巴国对台湾国际外交具有相当大的象征意义，能维护至今要感谢台辛劳外交人员努力不懈。但对巴国而言，经济安全即是国家安全，台湾目前可以满足巴国的发展，不表示未来仍然可以，洪都拉斯即是例证。假设美国全力支持台湾在国际组织发展，且北京难以阻挠，邦交国的多寡或许就不是问题，且可另辟台湾际外交的模式，以实质代表处取代官方大使馆，走出一条另类“法理”的外交承认。

作者是致理科技大学副教授