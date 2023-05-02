港车北上促湾区融合 驾驶文化习惯须对接

来源：明报

明报社评

“港车北上”7月正式实施，本地私家车主即使没有“两地牌”，亦可以经港珠澳大桥进入广东。大湾区融合发展，人员流动愈方便愈好，“港车北上”是又一重要举措，除了方便市民北上自驾游，对于促进跨境通勤及生活，也有积极意义，期待日后可以进一步扩大计划规模，包括涵盖更多陆路口岸，至于“北车南下”，则要从长计议，务实顾及本港路面负荷能力。外界关注“港车北上”计划在实际执行等技术层面，存在一些瓶颈问题，特区政府需要设法理顺；与此同时，当局亦要多作宣传教育，协助本地车主认识粤港两地交通规则差异、熟习内地驾驶文化，确保安全。

融合涉制度习惯对接

港车北上乃具体例子

现在本港私家车若要往来粤港两地，必须取得粤港跨境私家车常规配额（俗称“两地牌”），“港车北上”计划是政策突破，参与计划的香港车主，即使没有“两地牌”，也可驾驶名下私家车前往广东省。有关政策调整，酝酿了好一段时间。去年11月，国务院批复广东省政府，可就港澳车辆经由港珠澳大桥珠海公路口岸出入内地，实行免担保政策，为“澳车北上”及“港车北上”铺平道路。

澳门与珠海为邻，汽车也远比香港少，“澳车北上”今年元旦率先实施。至于“港车北上”，粤港两地政府原本打算今年首季公布详情，惟进度比预期慢，直至昨天才宣布。具体而言，多项安排诸如每次入境内地不得超过30天、每年累计停留不得超过180天、牌证有效期1年等，基本与“澳车北上”一样。港府表示，“港车北上”6月起接受车主申请，七一正式实施，为确保有序落实，粤港政府同意初期就接受申请数目设定上限，首周每个工作天接受200个申请，之后则为300个，未来可逐步再提升。另外，粤港同意就每日出行车辆数目设上限，获发“港车北上”牌证的人，可经网上预约出行系统，预约出发日子。

“港车北上”，较多人即时联想到的是在广东省自驾游，这对大湾区旅游业而言是一个新发展、新趋势，然而“港车北上”计划的意义和重要性，当然不止于此。大湾区融合发展全面提速，意味人员、资金、商品服务流动将更为频繁，拆墙松绑是大势所趋。大湾区一小时生活圈概念要付诸实现，必须方便人员日常往来通勤及生活，港深广高铁运作“地铁化”与“港车北上”，正是两个重要发展方向。中央支持“港车北上”、“澳车北上”，着眼的也是加快大湾区建设。

港珠澳大桥是“国之重器”，通车至今超过4年半，当中有3年时间都受疫情影响，甚少车辆使用。今年通关以来，不少港人及旅客都有趁着“大时大节”，到大桥香港口岸乘坐金巴出入境，复活节期间，试过单日出入境近7万人次，创3年新高，出入境车辆则超过8300辆次，刷新口岸开通以来单日最高纪录，然而这样的人流车流，距离发挥大桥的潜能作用，显然还很远，唯有大湾区深度融合，港珠澳大桥的作用才能彰显，“港车北上”计划，无疑为善用大桥踏出了重要一步。

大湾区民生融合，涉及两地制度、规则以至文化习惯等多方面的对接，“港车北上”亦不例外，就算有“澳车北上”先行先试奠下基础，港府亦不能掉以轻心，必须确保措施落地顺利。“港车北上”，保险和验车是两个颇受关注的问题。港府早前透露将落实跨境汽车保险“等效先认”政策，本地车主的香港车险保单，可涵盖内地“交强险”保障，毋须分开买两地保单。当局表示，现在本港已有16间保险公司，可提供跨境车保，随着“港车北上”未来更趋频繁，相信会有更多保险公司乐意参与计划。相比之下，验车瓶颈问题则较为令人忧心。

今年初香港内地通关以来，“两地牌”验车需求大增，但现在全港只有一间验车中心能提供内地官方认可的验车服务，业界预料至少需要大半年时间，才能消化全港约3万架“两地牌”车辆。“港车北上”后，更多私家车主需要安排验车，瓶颈问题恐进一步恶化。港府应及早跟内地当局商量，推动两地验车互通，又或豁免新车验车等。

“港车北上”计划，以一个工作天处理300宗申请计算， 一年大约就是7万多宗，名额是否足够，有待观察；穗深塞车问题甚为严重，当地政府在措施落实初期，宁可保守一些，亦可理解。长远而言，港车可以北上，北车亦理应可以南下。问题是香港乃弹丸之地，私家车数量持续增多，道路基建不敷应用，早前特区官员议员访问团与广东省委书记黄坤明会晤，据报黄坤明亦提到“北车南下”，表示会照顾香港关注。有关“北车南下”问题，特区政府必须小心处理。

理顺技术安排

协助港人认识

大湾区融合，除了制度上的对接，文化习惯与认知上的对接，同样重要，特区当局应主动协助港人多些认识内地的一套。香港和内地的道路设计、标志、行车方向都不同，驾驶习惯亦有很多差别，香港车主就算在内地有驾驶经验，亦要处处留神；人生路不熟者，更要格外审慎，避免意外。特区政府相关部门需要多做宣传教育工作，协助有意北上的港车车主，了解内地交通规则、保险赔偿制度，以至驾驶文化，这也是当局促进大湾区民生融合的一环。