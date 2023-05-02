香港民选区议员的艰难岁月

来源：明报

作者：李洪波

相信来届的香港区议会民选成分会大幅降低，对民选区议员来说，将是一个极艰难的岁月，甚至可以说是“百上加千斤”，这将大大不利市民。

按传闻中的政府建议，民选区议员数目将少于三分之一，再加上“双议席单票”，若议席数目不变，这将需要合并6至7个选区为一个大选区，各区选民数目将会由原来的约1万人大幅提升到近10万，议员服务对象自然也接近10万人了。这将超大地扩阔了民选区议员的服务范围，严重加重了民选区议员的工作压力。

现在区议员的工作包括什么呢？除了出席区议会例行会议、会前要详阅各议案的相关资料之外，还包括：接受区内市民投诉，然后向有关部门或团体反映；处理求助个案，寻找各种资源来帮助求助者，有时甚至会陪同求助者去警署报案，上法庭以给予适当支援；亦会透过各种途径去了解市民对政府政策的意见，以便在区议会向政府相关部门反映民意；此外，为保持与区内居民接触，举办各类活动如搞旅行、举办健康讲座、验血糖、打流感针等，亦会应邀出席区内居民团体会议，例如法团委员会会议、互助委员会会议，协助居民组织做好大厦管理。

扩大选区 议员难应付工作

不要小看这些工作，协助一个法团其实是可以用上许多时间。就以荃湾市区为例，一个选区内便有数十个旧楼法团，法团每两个月开一次会，尽责的区议员可能每晚都要出席区内居民的法团会议，繁忙程度可想而知。

所以可以说：1万人一区的区议会选区，区议员若是全职，尚可勉强应付得到；倘是带职区议员，则根本应接不暇。很难想像将1万人的选区扩大到近10万人，民选区议员可以如何应付这些地区工作呢？他只能无奈地大幅缩减这些地区服务，甚至降低服务质素，影响的仍是区内市民。

有人可能问：难道委任或间选区议员，不可以同样做好这些工作吗？答案是不大可能。原因是若按政府构思，这些委任或间选区议员都是来自社会上一些专业阶层，例如校长、中心主任、工程师、会计师以至律师等专业人士，他们多是带职议员，本身工作就已十分繁忙，倘他们能够准时开会已十分难得了，哪有更多时间去做以上现在民选区议员做到的工作呢？

再者，委任或间选议员的负责对象不是一般地区选民，他们没有必然的责任接受地区选民问责及交代其工作成果。

无必要大改区选方式

九七回归后，香港经历了6届区议会选举，选出的区议员在选民心中的形象已大大提高，“有事揾区议员”已是市民的共识，这是过去多届区议员在地区工作的努力成果。只因这届区议会在一些特殊社会事件中产生的一些问题而被全面否定，这是以特例来否定常态的偏颇决定。而现今并无类似反修例的社会事件，更在李家超特首强势领导、保安条例的切实执行下，类似2019年的区议会选举结果根本不可能再出现。大改区议会选举方式，其实并无必要。

大大扩阔区议员选区服务范围、大幅增加选区选民人数，这对民选区议员是“百上加千斤”，减少市民向区议员求助的机会，降低区议员服务质素，对过去5届努力工作的区议员，是给予一个不公平的评价。只能说“可惜”、“无奈”！

作者是荃湾区议会前副主席