“双重承认”不是台湾外交救命稻草

来源：中时电子报

作者：汤绍成

台湾友邦巴拉圭总统大选结果出炉，由友台的执政党“红党”候选人贝尼亚胜出，暂时解除了台巴断交的警报，蔡政府松了口气，总统府马上表达祝贺，并希望两国邦谊持续友好深化。然而连民进党高层都觉得台巴邦谊未来难以乐观，还持续鼓吹不可能的两岸邦交国双重承认。

巴拉圭在此次大选中，是否与台湾维持邦交成为朝野攻防的焦点之一。执政党友台，在野党总统候选人放话当选后要和台湾断交，和中国大陆建交，如今执政党候选人顺利连任总统，承诺将延续与台湾的邦交，但也暗示将来要与大陆发展关系，导致外界认为台巴邦谊未来仍难以乐观。因而民进党立法院党团干事长郑运鹏主张，如果巴拉圭承认中华人民共和国，也可同时又承认台湾、中华民国。这话听来像是为了巴拉圭未来可能的转向提供一个解方，但这种观点可谓缘木求鱼，也显现了执政党的无知无能。

其实，这就是所谓的“双重承认”。在统一前的德国与当前的韩国都有类似情况，尤其两德与两韩也都进入联合国。但这不只是当事国双方要达成协议，联合国五常也都必须支持。如今，两岸官方及高层毫无接触，台海甚至已兵凶战危，执政党在此时提出此种构想，甚至带有极度挖苦与嘲讽的意味，可见执政党已经急病乱投医，绝对无助于两岸的缓和。

但这种双重承认的模式已经是外交部的一种想定。3月下旬，台湾与洪都拉斯断交，是蔡英文任内的第9个断交国。事前外交部曾表示，“欢迎阿根廷同时与中国和台湾交往”，这是否等同接受“双重承认”？外交部长吴钊燮当时并未明确否认，还说未来不排除各种状况。但如此一来，是否就是鼓励仅存的13个邦交国与对岸谈判建交？

依照当前的国际情势来判断，除非两岸达成协议，所谓的“双重承认”才有可能。易言之，目前主要的决策者是北京。就连在马英九时期，大陆也都只是以“稍安勿躁”来安抚有意外交转向的台湾邦交国，结果只有冈比亚在2013年与台湾断交，但直到2016年才与大陆复交，可见此乃冈比亚的单边行为，两岸关系基本稳定，马政府也维持住了邦交国，但也都没谈到双重承认。在国际组织方面，北京乃以邀请函方式(by invitation)来加以限制，以防日后政党轮替所可能产生的后果，一直也未见双重代表。

美国不支持台独、两个中国与一中一台的政策是否松动，仍值得观察，但美方确实有人支持正式承认台湾，其中就包括正在台湾访问的美国前国安顾问波顿，但这只是美国微弱的非主流意见，不过这种“双重承认”的言论还是有可能鼓舞了蔡政府，让被断交到怕的蔡政府当作一根救命的稻草，因而从外交部到党团干部都一直在放话试探。

事实上，如果蔡政府不思考如何改正错误的两岸政策，外交双重承认只是个异想天开的单方想法。今日闪过巴拉圭可能断交的危机，未来还有持续被断交的压力，治标不治本，外交人员再怎么努力也是徒劳。

作者为国立政治大学兼任教授