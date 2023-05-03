第一信托银行由摩根大通接盘 有人欢喜有人忧

来源：彭博社

作者：Annie Massa、Katherine Doherty、Hannah Miller

摩根大通同意收购第一信托银行( First Republic Inc.)的几个小时后，加利福尼亚州Milken Institute Global Conference的与会人士在一个有顶棚的凉亭下开始了新的一天。

在一个小组中， 花旗集团首席执行官Jane Fraser讚扬了金融体系的结构稳固，并表示，第一信托银行获得收购消除一个重大不确定性源头。

但随着时间的推移，银行家和交易撮合者的反应更加复杂。对一些人来说，数家地区银行历时两个月的纷纷扰扰，在第一信托银行由摩根大通接手后达到了高潮。对其他人来说，对危机可能持续下去的焦虑——以及对商业房地产爆发连锁问题的恐惧 ——袭上心头，就像笼罩在比佛利山庄上异常灰暗的天空一样。

银行业高管形容这笔交易为稳定军心。 纽约梅隆银行企业执行全球主管兼首席企业事务官Jayee Koffey说，韧性是年度关键词。第一信托银行在3月份摇摇欲坠时，一些银行共投入300亿美元现金，她所属的银行是其中之一；她说，这是“必要之举”。

不过，她指出，监管机构需要深入调查此事。Koffey在接受采访时说，需要确保外界了解其中的根本原因。

第一信托银行倒闭案的规模是美国历史上第二大，该行也是3月初以来倒下的第四家地区性银行。在私人救助未能填补这家总部位于旧金山的银行资产负债表上的漏洞，且客户持续撤出存款后，摩根大通同意收购第一信托银行。

Millennia Capital管理合伙人Joe Zhao在Milken会议上接受采访时表示，外界对摩根大通收购的反应与3月份硅谷银行倒闭后引发的广泛动荡截然不同。Zhao说，随着第一信托银行的股票暴跌数周之久，许多风险投资家和初创公司开设了多个银行账户，并受到金融科技银行所吸引，其中一些公司提供的存款保险上限超过联邦保险存款公司(FDIC)的25万美元。

他说，大多数风险投资公司和科技企业家已经为此做好准备。

Jefferies Financial Group Inc.股票资本市场部门董事总经理Ashley Walker表示，硅谷银行倒闭后接下来那段时间，帮助降低了对市场的冲击波。

她说，人们觉得这些是孤立的事件，而不是系统性风险。

其他与会者的口气较为保守。 Marblegate Asset Management的首席投资官Andrew Milgram在一个小组中表示，银行业不够透明，尤其是在贷款方面。他表示，加强对银行的审查是谨慎的做法，这反过来会增加资本成本并导致更多公司出售资产——这对陷入困境的投资公司来说是一个潜在的机会。

自称The BullsEye Guy的创业家Stephen Meade更直言不讳：这事还没有完。他说，这些倒闭的银行是因其债券投资组合而倒闭，在更多拥有类似资产负债表的地区银行中，情况会越来越糟。