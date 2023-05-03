来源：台湾《联合报》

联合报社论

美国总统拜登和韩国总统尹锡悦日前举行峰会，聚焦朝鲜核武问题，会后发表《华盛顿宣言》，美国扩大对韩国的核保护伞，交换韩国放弃拥核。拜登扬言，若朝鲜对美国或盟友动用核武，将导致政权覆灭。拜登放狠话，对韩国的安抚意义，其实大于对朝鲜的威吓作用。睽违四十年，美国再度将核潜舰部署至韩国军港，意味朝鲜半岛核竞争与东亚安全情势的升高。

朝鲜在2018年宣布完成核弹和洲际弹道导弹试验，并继续发射各种弹道导弹。去年九月更颁布《核武力政策法》，规定朝鲜可先发制人，进行核攻击或实施核报复。更重要的是，朝鲜不但以立法行动回归核武与经济并进路线，宣布自己为拥核国家，并持续提高核武和导弹能力，试图改变地缘政治游戏规则。

此举，当然引起韩国的不安及区域的紧张。朝鲜每次发射导弹，都牵动韩国的敏感神经。一月间，尹锡悦罕见地表示，若朝鲜威胁加剧，韩国即应自己制造核武，或在境内部署战术性核武。尽管在野党谴责尹锡悦的说法不切实际，尹锡悦随后也澄清韩国遵守《核武禁扩条约》的政策不变；但数月来拥核声音已从边缘主张变成主流思维，高达四分之三的民众支持自主发展或部署核武。

也有不少舆论认为，尹锡悦的谈话，是借机要求北京管好平壤，或作为向拜登要价的筹码。事实上，尹锡悦访美前努力表态，作了不少铺陈，也引发不少风波。尹锡悦改变一向不对冲突中国家提供武器的立场，暗示有意军援乌克兰。此举，立即惹恼莫斯科，警告提供武器意味卷入冲突，还反呛将向朝鲜提供武器。尹锡悦也改变过去不对两岸问题发言的惯例，指台海议题和朝鲜一样是全球性议题，反对武力改变现状。这更触怒北京，中国外长秦刚痛批“玩火者必自焚”，引发双方外交骂战。

去年八月美国众院议长佩洛西访台，带来第四次台海危机；但佩洛西前往韩国，却受到冷淡的对待。尹锡悦以“夏季休假”为由，不见佩洛西，事后称是“出于国家利益”的考量。现在他站队表态，同样是现实考量。尹锡悦说台海议题不仅限于两岸之间，而是全球性议题；韩国也希望朝鲜核问题受到全球关注，而不只是区域威胁，但中国却消极面对朝鲜强化核威胁。

尹锡悦不惜激怒中俄，但面对美日，则是一片低姿态。尹锡悦为争取日本共同对抗朝鲜，甚至违逆国内六成的反对民意，抛开让韩日关系纠结无解的慰安妇及征用工等历史争议，强调无法接受要求日本为了一百年前的历史下跪。对于美国国防部外泄机密文件揭露监听韩国政府一事，韩国总统办公室却比美国还用力澄清；难掩尴尬的尹锡悦还告诉美国媒体，此事不会动摇美韩关系赖以建立的高度信任基础。

从发展核武、俄乌战争、台海问题到韩日关系，尹锡悦藉几个重大议题的表态，向美国争取到扩大化、明文化的核保护伞。但这除意味过去三十年国际遏制朝鲜发展核武的努力均告失败外，美国虽仍不允许韩国拥核，朝核威胁升级与区域情势升高恐难避免，并牵动包括台海在内的印太战略情势。尹锡悦争取美日韩同盟，却将中俄更推向朝鲜，能算明智吗？美韩《华盛顿宣言》一出，朝鲜就开骂指带来更严重的危险，俄罗斯也指责破坏区域安全与全球稳定，中国更约见韩国公使就所涉及之台海问题表达强烈不满。

然而，台海有事，韩国有事吗？尹锡悦曾说，韩美同盟应对朝鲜为优先！