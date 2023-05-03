港区议会民选成分大减 过度收紧并无必要

来源：明报

明报社评

政府公布区议会改组方案，恢复委任议席，直选议席比例大幅减至两成，行政长官强调，必须防止区议会再被反中乱港者骑劫及操弄。以往区议会确实存在事事泛政治化、地区小我利益凌驾大我等问题。反修例风暴后，中央落实爱国者治港，特区政府提出的方案，一方面将区议会“还原”为非政权地区咨询组织， 另一方面又有多重把关，确保参选者爱国爱港，大削直选议席，过度收紧，实无必要。区议会改组方案，强化特区行政主导，民政事务专员以及由政府委任的“地区三会”权力大增，当局提出引入区议员履职监察制度，希望加强问责性和透明度，实际执行起来，会否影响区议员畅所欲言，同样需要留意。

资格审查力足把关

区议会愈开放愈好

行政长官李家超上周预告区议会改组三原则，包括国家安全放在首位，区议会要去政治化，回到《基本法》第97条提及的“非政权性区域咨询组织”属性；地区治理须由爱国者掌握，确保特区有效管治；强化地区治理架构，体现行政主导，加强地区动员能力。根据昨天公布的改组方案，下届区议会区议员总数为470人，与现届相若，组成方面，由政府委任、地区委员会界别选举，以及地区直选产生，比例约为“四四二”，另加27名当然议员。为确保国家安全及落实爱国者治港原则，区议会将引入资格审查制度，无论从何种渠道成为区议员，都要先通过资格审查机制。

过去40年，区议会组成与职能不断演变，大方向是民选议席比例持续增加、职能持续扩大。这次区议会改组，客观而言确是全盘逆转了以往的发展趋势。区议会不仅恢复了委任议席，占比也最重，达到179席；3个地区委员会（分区委员会、防火委员会和灭罪委员会，简称“三会”），合共推选176席，属次多；民选议席则大减至88席，比首届区议会的民选成分比例为低。另外，18区区议会主席，将由各区的民政事务专员出任，某程度也可视为复设官守席位。职能与权力方面，中央修改特区选举制度后，区议会再无选举立法会及特首的权力；新方案下，区议会也不再有管理或审批拨款的职能，单纯就是地区咨询组织。

政府解释改组决定，一方面强调必须从制度上堵塞漏洞，防止区议会再次成为“黑暴”、“港独”及“揽炒”平台，另一方面则称，区议员由多种方式产生，政府可以透过不同渠道收集意见，更立体考虑地区问题，同时亦有助纠正现行制度下，区议员容易倾向政治及民粹挂帅，以及小选区利益优先的思维。政府传达的信息，简言之就是方案因应近年本港实际情况而制定，并非“回到过去”，民选议席亦非反映民意“唯一方式”，区议会改组后意见“更多元”。

近六七年，右翼民粹政治席卷西方，衍生很多问题，什么才是理想的民主，世界各地都有人讨论。特区政府这次改组区议会，以“纠正昔日民选乱象”作为重要立足点，泛政治化情况将不复再，但新制度也可以衍生新问题。若说全面民选是公众参与度最高兼最开放的安排，现在有八成区议员是由政府直接委任，又或由政府委任的“三会”委员选出，区议会组成不如以往开放，也是无可否认的事实。

政府这边厢说希望聆听更多意见，另一边厢又握有委任大权，区议员们会否敢于提出批评、说出有别政府立场的意见，令人在意；若说当局要确保爱国者治港，根据新方案，任何人成为区议员之前，都要通过资格审查，还有宣誓等安排，政治把关已经非常严格，毋须靠大削民选议席杜绝反中乱港者，何况区议会改制后，已经回到“非政权地区咨询组织”的属性，既然咨询是要想听意见，公众参与及开放度自然愈高愈好。民选成分降至仅得两成，政治收紧过度，并无必要。

回归以来，香港政治发展一个大方向是分权与制衡，久而久之，特区政府面对愈来愈多政治阻力或既得利益掣肘，施政举步维艰。强化行政主导、权力再度集中化，是这两三年的发展方向，最新公布的地区治理及区议会改组方案，亦突出了这一点。政府将成立“地区治理领导委员会”及“地区治理专组”，分别由政务司正副司长出任，领导地区工作；重塑后的区议会，一大角色是协助当局掌握地区脉搏、配合政府施政，新方案除了扩大“三会”的职能及政治影响力，由民政事务专员出任各区区议会主席，更大大增加政府对区议会的主导作用。

行政主导权力集中化

议员问责机制待厘清

区议会委任成分大增，又由民政专员任主席，如果工作做得不好，政府有不可推卸责任。新方案提出引入区议员履职监察制度，严格而言并非公众监察或权力制衡机制，而是政府作为任命者，跟进被委任者表现的机制，启动调查程序的部分权力握在区议会主席手中，民青局则负责制订行政指引，列出“负面行为”清单。区议会不能再成为宣扬港独的平台，但所谓“负面行为”清单如果订得太严苛，也有可能过度约束区议员，妨碍批评意见的表达。区议会民选成分大减，全职议员很可能大幅减少，履职监察制度，有必要涵盖议员开会出席率。倘若新的区议会，议员们常常缺席，公众一定质疑，是否仍然值得为区议员花那么多薪津和资助。