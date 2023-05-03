来源：中时电子报

作者：李晴果

鸿海创办人郭台铭的从政之路，给“隔行如隔山”这句话做了最好的诠释。为投入2024总统大选展开请益之旅以来，短短几天里，他已连续道歉3次，频率之高引发高度关注。

日前，为重启核四，郭台铭冲口而出一句“投民进党就生肺癌好了”，大大得罪了绿营支持者、甚至中间选民也未必认同这种说法。郭台铭认为自己的原意被误会、心感不服，但这就是政治的游戏规则，政治人物说话必须严谨周延，尽可能减少被敌手断章取义的机会。

但显然郭台铭还没有从“祸从口出”得到教训。5月1日南下高雄参加“台湾领袖讲座”，演讲时提到要把政府当作企业经营，他愈讲愈兴奋，竟脱口而出说“不要议会监督”，自己监督就好；说到能源政策，郭台铭表示，要在高雄半屏山下找一个安全的地方，做小型核能发电站。此言一出，引发各界炮轰，地方人士尤其不满。

或许是理解到相关言论的杀伤力太大，郭台铭当晚迅速发文道歉。他表示，议会监督是民主机制，也是民主的基本底线，当然不容破坏。至于半屏山下的核电站，郭台铭认为，供电不稳及短缺的问题会对产业转型发展造成严重影响，但能源政策兹事体大，“未来会提出完整的能源政策规划”。

紧接着，郭台铭5月2日表示，四年前国民党总统初选中，他在言词上得罪了前高雄市长韩国瑜，因此向他郑重道歉，并希望今年能跟韩国瑜一起并肩作战，创造和平繁荣清廉的台湾云云。很多泛蓝支持者对当年郭韩阵营分裂、造成国民党大输一事，仍存在很大的遗憾，郭台铭此番卷土重来，为了争取提名，刻意放软、示好，但能否收拢韩粉人心，仍有待观察。

事实上，这回郭台铭争取国民党2024大选提名的过程，就仿佛是一场“道歉之旅”。4月初结束访美行程返台的记者会上，为了争取被征召，他除了拜托大家支持之外，并为自己四年前负气离开国民党鞠躬道歉。

之前郭台铭曾说自己脱党是“年轻气盛，一时冲动”，如今又不断因自己的“仓促发言”向外界道歉，显然他的政治IQ和EQ都有待提升。郭台铭之所以会成为政坛“最会道歉的男人”，显示选总统并不是他的一贯志向，很可能又只是一时兴起，否则在四年前输了国民党的初选后，如果他仍有意竞逐大位，就应该运用这几年的时间好好学习、好好充实自己，不会到了现在还像个菜鸟一般动辄犯错。

其次，郭台铭显然还没有做好身份的转换。选总统是要准备做人民的公仆，要服膺法规、遵行体制，不是霸气总裁一声令下，大家都得唯命是从。蔡政府的能源政策确实问题重重，但如果郭台铭做了总统，也是强行指定地点兴建新的电厂，还甩开监督，这跟蔡英文的威权霸道有什么不同？

想选总统，郭台铭请先认识何谓民主程序与权责关系，一直道歉只会让大家弹性疲乏。

作者为资深媒体人