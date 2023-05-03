美拉拢亚太盟邦 台海新变局

来源：中时电子报

作者：罗庆生

菲律宾总统小马可斯访美与拜登总统会晤，会后发表联合声明，重申维护台海和平稳定的重要性，认为这是全球安全繁荣不可或缺的要素。拜登还提到1951年签订的《美菲共同防御条约》，强调美国对菲律宾坚定的同盟承诺。两人也对根据《美菲加强国防合作协议》而新增美军基地表示欢迎。

从美、中地缘政治竞争的角度，这是美国扭转菲律宾前总统杜特尔特“远美亲中”政策，稳固亚太地区盟邦又一次成功的操作。之前，则是邀请韩国总统尹锡悦以隆重的“国是访问”访美，以及以私人性质邀日本首相夫人到美国第一家庭做客。

或许是受到拜登总统失言以“贱民”批评沙特阿拉伯，以致美国失去中东影响力的教训，以及习近平礼遇法国总统马克龙，而让中法关系得以突破的启发，美国这次争取亚太盟邦客气得多，也技巧多了。不仅试图与日本第一家庭建立更紧密的私人情谊，对韩国总统尹锡悦的尊崇更让人耳目一新。尹锡悦在美国众议院的英文演讲虽然生涩，但议员诸公仍不吝给予26次的起立鼓掌。以美国人的霸权之尊，做到这地步，也算是用心良苦了。

美国的刻意拉拢成功换取了尹锡悦的全面亲美。韩国同意美国部署核导弹潜舰以及让核武轰炸机能够在韩国落地，大幅增加美国的核威慑力。虽然表面上仍说是针对朝鲜，但“项庄舞剑，意在沛公”，真正目标是谁，大家都很清楚。

在美国外交努力巩固盟邦的同时，我们也注意到美国海军军舰执行“自由航行”任务的次数变少，最近一次是4月10日，驱逐舰米利厄斯（Milius）号到南中国海美济礁海域活动，并于17日穿越台海返回驻地。解放军4月的“围台军演”，美军也相当克制，尼米兹号航母与山东舰保持了非常安全的距离，避免擦枪走火。

如果这些观察正确，就意味着拜登政府在地缘竞争上已展开“围堵”的新布局：减少对中国大陆直接的军事压力，而将竞争重心放在争取亚太盟邦的合作上。这符合《孙子兵法》提出的“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，最下攻城”的政策建议，对处于美中地缘政治势力交错位置的台湾来说，将乐见此一新发展。因为任何能让台海紧张形势降温的改变，都值得支持。

台湾也不必将美国这一轮操作解读为是在推动“亚洲版北约”。冷战时期成立的“北约”之所以能有效运作，是因为在最前线对抗苏联坦克的是美国陆军第七军，而不是德军。美国一肩扛起几乎所有的作战责任，才会让欧洲盟邦愿意倾力追随。如果以为韩国愿意配合美国，将50万大军交给美军指挥，以对抗解放军，而冒着朝鲜进攻，引爆有核战风险的新一轮“朝鲜战争”，就想太多了。韩国人再亲美也不会想打“代理人战争”。同理，台湾人也不会。

作者为台湾国际战略学会执行长