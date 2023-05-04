军火商利益 绝非台湾安全保障

来源：台湾《中国时报》社论

协助台湾加强战备，有效威慑中国大陆是美国对台湾安全最重要的承诺，但重大军售案频频延迟交货，成为台湾国防最大隐忧之一，最近又传出采购66架F-16V战机，现已确定跳票。令人费解的是，美国洛克希德马丁公司不能如期运交战机，没有违约条款制约，台湾却仍须依规划进度付款，洛马更大剌剌地与24家国防承包商在台湾走透透，寻求更多商机，而民进党政府无视国防出现破口，依然对美国厂商寄予无限期望。

美国延期交货 国防破口

美国国防部于2020年8月宣布出售台湾66架F-16V战机，总价80亿美元（106亿新元）、约新台币2500亿元，是自1992年以来台湾的最大宗武器采购案，全案预定2026年第四季前交付，将有助于提升台湾战备，平衡两岸战力，但这个台湾军方重大兵力建构案执行以来一路波折不断。

外界最初质疑F-16V单机价格1.2亿美元，比最先进F-35战机还要贵，虽然空军强调没有买贵，并未能扫除美国对台军售予取予求，价格高又没有违约条款的疑虑；《华盛顿邮报》于3月报道，F-16V于2026年全数交机后，台湾将有200多架战机，需要补进约100名新飞行员，却面临飞行员严重不足的问题；现在媒体又报道，原定今年初的首批交机要延迟到2025年中，2026年全数交机的目标确定无法达成。

根据美方资讯，美国对台军售延迟交货到去年12月已扩增至190亿美元，大多数为2015至2019年的订单，包含F-16V战机，“标枪”反装甲导弹、“刺针”人员携行式防空导弹、“鱼叉”反舰导弹、及“海马斯”高机动性多管火箭系统等，可说是全面结构性问题。

前美军印太司令戴维森预测2027年中国大陆有具备攻击台湾能力为指标，如何迅速在“戴维森窗口”前运交台湾迫切需要的武器系统，打造台湾成为刺猬岛，提升非对称作战能力，已成为台湾国防及美台军事合作的最迫切挑战，但民进党政府对美国厂商延期交货习以为常，概括承受严重后果。

美国提供台湾武器系统无法落实，根本原因在于美国国防工业基础及产能不足，以及对台湾的军售均属“外国军事销售（FMS）”，决策涉及国务院、国防部及白宫，并需国会核准，过程冗长。前者，华盛顿必须加速投资国防工业，扩大能量及保护供应链；后者则需简化军售过程，减少程序性延宕。

打造成火药库 不利和平

美国国会高度关切台湾无法获得武器装备，拜登政府面对强大压力，国防部也为此成立“老虎小组”评估检讨，只是要立竿见影并非易事，而民进党政府长期处于被动地位，凡事听令美国行事，丧失了主动导正的机会。

如美国2023年《国防授权法》要求拜登政府解决军售交付延宕的问题，加快对台军售，并赋予台湾“特定主要非北约盟国”的同等待遇，得以优先取得美国超额防御物资。另外授权总统动用“总统拨款权”，每年从国防部库存挪用价值至多10亿美元的防卫物资或服务给台湾。因此，无论在政策面与实务面，蔡政府都有运作的空间，应与美国国会密切协调合作，要求行政部门确实执行国防授权法旨意，满足台湾国防需求。

蔡政府对要求美方落实承诺消极被动，对号称是断交以来最庞大的美国军火商访问团却有过高期望，以为可以因此提升台湾国防工业，甚至创造另类外交突破。可以确定的是，无论是民进党政府官员所说的选择供应商或是访商，美国军火商的首要目标都是商业利益，而非台湾安全利益，无助于立即有效解决运交军备延宕的问题。

据报道，美国军火商可能寻求合作生产无人机、弹药等军品，这些都涉及美国的出口管制及技术转移许可，需得到美国政府核准，所有规范、条件将要遵循美国决策，而将生产成本投资与风险转嫁给台湾，这是典型的美国商业模式。

两岸关系必须透过基于善意的交流与沟通才能真正改善，单纯军事威慑无法产生吓阻效果，打造台湾成为东亚“火药库”，只会更刺激对岸，在台海情势最紧张时刻，美国军备供应不及，又想把台湾变成兵工厂，升高两岸军备竞赛，这绝对不是台湾安全的选项。