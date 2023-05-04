谁将是中国的“底特律”？

来源：中国经济周刊

作者：杨琳

当下，“汽车城”争夺战持续升级。

特斯拉扎根上海，合肥引入蔚来，小鹏牵手广州，从北上广等一线城市，到武汉、重庆、吉林等传统汽车重镇，再到合肥、西安等新兴汽车产业基地，新能源汽车的产业新格局正在加速形成。传统车企转型、造车新势力崛起的大环境，也给了后起之秀弯道超车的机会。各地摩拳擦掌，满电续航，蓄势待发。

01 老牌重镇和后起之秀

天眼查数据显示，中国现存超31.6万家汽车制造业企业。从企业分布情况来看，江苏有45000家，占比14.2%，排在第一位；浙江（11.66%）和山东（10.01%）紧随其后；河北（8.53%）和广东（8.40%）排在第四、第五位。约60%的企业成立在10年以内。

各地在强大汽车研发制造和一系列配套能力上，均花了大力气。在传统汽车时代，中国形成了七大汽车工业城市，分别是上海、广州、长春、重庆、柳州、武汉、北京。如今，随着新能源与智能网联汽车成为各地激烈竞争的对象，汽车工业城市传统格局正在变革。

广州依旧稳居中国“汽车产量第一城”。

汽车产业是广州的第一大产业，2021年产值超6000亿元（人民币，下同，1155亿新元），产量296.6万辆、创税363.5亿元，产量和创税均居全国城市第一，是名副其实的汽车重镇。2022年，广州汽车产量超310万辆，连续四年居全国城市之首。其中，新能源汽车实现产值、产量分别为446.61亿元和31.37万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。

上海和重庆同样表现不俗。2022年，上海汽车产量为302.45万辆，其中新能源汽车产量98.86万辆，同比增长56.5%。值得注意的是，特斯拉上海工厂创造了全球瞩目的“上海服务、临港速度”，数据显示，特斯拉上海超级工厂2022年全年交付超71万辆。以此计算，特斯拉上海工厂贡献的新能源车产量占比为71.8%。上海还有一项第一——新能源汽车推广规模突破百万，达101.3万辆，位居全球城市第一。

作为著名“汽车城”之一，重庆2016年汽车产量曾高达315.62万辆，位居国内城市之首。但随后几年，产量出现断崖式下降，直到2020年才止跌回升。2022年，重庆汽车产量达209.18万辆，重新突破200万辆。

近三年，重庆新能源汽车产量增速较快，2020年仅为4.32万辆；2021年达15.22万辆，同比增长252.1%；2022年达36.52万辆，同比增长140%。

武汉、长春等传统汽车重镇正奋力转型。

武汉经历过汽车产量下滑的落寞，根据武汉市统计局的数据，2021年，武汉市汽车产量仅为139.29万辆，而高峰时期，当地以乘用车为主的汽车年产量将近200万辆，是中国六大汽车产业集群中的一个。

随着小鹏汽车武汉项目、东风本田新能源工厂、高端跑车品牌路特斯集团旗下路特斯科技公司全球总部、法雷奥照明武汉第二工厂、伟斯巴特中国区研发中心等一系列重大项目陆续落户武汉，其奋力崛起的决心十分坚定。2023年，小鹏汽车项目、东风本田四厂……都是其重点项目，武汉还要支持经开区建设军山新城，打造中国车谷。

长春拥有红旗、奔腾、解放、大众、奥迪、丰田等整车品牌，2022年，长春统计口径排产汽车整车预计达到269万辆以上，同比增长11%。

4月7日，长春市委书记张志军会见了纬湃科技中国区总裁顾睿华一行，还表达了为长春吸引汽车投资的希望。张志军说，长春瞄准汽车“新四化”方向，引入落位奥迪PPE、比亚迪电池等重大项目，加快“六个回归”，全力打造世界一流的国际汽车城。希望纬湃科技持续深耕长春，进一步扩大投资布局，共同打造新能源汽车全产业链条。

同时，西安、合肥等后起之秀也在持续加码押注新能源与智能网联汽车产业。2022年，西安生产新能源汽车101.52万辆，同比增长277.7%，反超上海成为“新能源汽车产量第一城”，其新能源汽车产量占全国份额14.1%，位居全国第一。可以说，全国每生产7辆新能源汽车，就有一辆是“西安造”。

西安夺取“新能源汽车产量第一城”的关键，和20年前与比亚迪的深度绑定分不开。在2022年西安生产的101.52万辆新能源汽车中，比亚迪生产基地生产新能源汽车99.5万辆，占比97.9%。西安比亚迪以一己之力支撑西安汽车产业跨过2000亿元产值大关。

即使是“天涯海角”的海南，也正在加大布局新能源汽车研发、设计、制造、销售产业链的力度。不久前，在第三届消博会上，海南就带着自贸港生产的第一款智能纯电动汽车——海马7X-E亮相……

02 扩消费、促投资，推进汽车产业繁荣

今年多地的政府工作报告中，都把汽车产业以及产业链供应链上下游建设作为新机遇。上汽、比亚迪、长安汽车、小鹏、吉利……各地加大力度，吸引车企落户本地。

山东提出，推动上汽新能源二期、奇瑞新能源二期、比亚迪新能源乘用车及动力电池、宁德时代电池等项目投产达产，力争到2025年汽车产业产值突破万亿元；重庆提出，加快长安汽车渝北新工厂等项目建设；湖北提出，支持东风猛士、上汽通用奥特能、小鹏汽车、集度汽车等加快发展；吉林要实施汽车产业集群“上台阶”工程；湖南提出重点抓好包括长沙比亚迪和湘潭吉利新能源汽车生产基地在内的十大产业项目；贵州提出，新能源电池及材料产业产值增长100%以上、总量突破1000亿元的目标……

一季度重大项目建设中，汽车重点项目位列其中。

1月28日，河南省第七期“三个一批”项目建设活动举行，总投资3.19万亿元，一汽解放新能源商用车项目、盒子智行科技新能源整车项目、开封汽车城项目、洛阳申龙汽车氢能汽车制造项目和洛阳中航锂电装备用锂离子动力电池生产线项目等包含在内；同一天，陕西2023年一季度重点项目集中开工仪式举行，总投资5646亿元，包括比亚迪新能源乘用车零部件二期和宝鸡吉利汽车新能源车型技改项目等；1月29日，广州举行一季度重大项目开工签约活动，总投资超6800亿元，孚能科技和融捷锂离子电池等一批重大项目落地建设……

一边是投资，一边是消费。各地推出发补贴、放开限制等政策大礼包，用真金白银鼓励汽车消费。

广州2023年上半年额外增加3万个节能车增量指标配置额度，并临时放宽非本市户籍人员申请节能车增量指标资格条件；五菱汽车广西消费节在柳州举行，政府发放购车补贴，车企发放汽车消费券；2023年哈尔滨春天驰骋行购车优惠补贴活动，对参与活动人员的地域、户籍将不设置限制条件；浙江多地发放汽车消费券，有的地方最高补贴12000元；河南鼓励各地出台促进汽车消费的惠民政策，将购车补贴政策延续至2023年6月底；上海也将新能源车置换补贴延续了半年；在湖北，政企综合补贴最高则达到了9万元……