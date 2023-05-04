国民党缺乏执政的想像

来源：美丽岛电子报

作者：单厚之

柯文哲5月2日派人到民众党部领表，预计5月8日就会登记参选总统，绿、白两党总统提名态势大致抵定，而国民党最快则要5月17日才会确定是征召侯友宜或郭台铭。

国民党不仅总统提名的布局晚，至今也没有看到整体大选的规划。赖清德在4月12日民进党中执会提名时，就提出“总统高票当选、国会单独过半”两大选举目标，柯文哲近日也不断强调“联合政府”的概念，反观国民党至今对于立委选举几乎没有任何的描绘。

明年大选是总统、立委“二合一”，两者不仅互相影响、连动、加成，也共同形成一个对台湾未来的想像。赖清德喊出的总统当选、立法院过半，想要形塑一个“完全执政”的气势，带动绿营支持者的热情。民众党目前仅有五席立委，即便倍数成长，也不到立院总席次的1/10，柯文哲的“联合政府”就是提前消毒，说服民众，即便没有几席立委，也能让政府正常运作。

反观国民党，至今都只关心总统提名，没有人关照立委选举的布局，仿佛把总统和立委当成独立、不相干的两场选举，至今没有任何人喊出任何的目标，更不要说凝聚热情、带动气势、描绘未来执政的想像。

立法院有113席立委，过半的门槛是57席。 2020年立委选举，民进党赢得了61席、单独过半，再算上基进党的陈柏惟、无党籍的林昶佐、赵正宇、苏震清则有65席，则是强势过半，此外还有时代力量三席的友军，泛绿在立法院的占比达60.7％；而国民党则拿下38席（另有傅崐萁、高金素梅两个偏蓝的无党籍立委）、民众党五席。

过去三年多，陈柏惟被罢免后，林静仪赢了中二补选，蔡培慧拿下了原本许淑华的南投席次、台中的黄国书退党，民进党的总席次成为62席。时代力量经过不断的内斗，明年大选可能泡沫化，民进党不分区可能还有一些成长的空间，加上黄国书、林昶佐、苏震清的三席，民进党要达成赖清德口中的“单独过半”，流失的席次不能超过八席。

国民党方面，傅崐萁透过“同舟计划”重返国民党，王鸿薇赢得了原本蒋万安的席次，南投许淑华的席次被民进党拿走，大安林奕华请辞未补选，如今的总席次是37席，距离过半还差20席。但近年来民众党吞食了部分蓝军的基础，国民党又一再喊“蓝白合”，两者之间的界线越来越模糊，国民党的不分区席次可能不增反减。

或许因为差距太大，国民党至今没有人敢喊立委选举的目标，党中央、侯友宜、郭台铭都视而不见，假装立委选举不是自己的责任，跟自己没有关系。但总统、立委是“二合一”选举，两者之间本来就会互相影响，立委候选人不仅是总统候选人陆军的第一线，也是空军对抗的基础。

以2020年选举来看，天龙国－台北市八席立委，国民党只拿下四席，民进党和林昶佐也是四席；新北市更惨，12席立委，国民党只赢了三席；公认蓝大于绿的桃园，国民党也只赢了六席中的三席；台中市只赢了八席中的两席、彰化只赢了四席中的一席。上面这些县市，都是泛蓝的大票仓，必须要大赢来补南部的不足，但若立委的布局不当、战力不足，必然会影响总统的得票和整体的气势。

以侯友宜的本命区－新北市为例，如果蓝军只能赢得三、四席立委，侯友宜有可能赢得总统大选吗？但以侯友宜目前的动作和准备，有让蓝军支持者觉得新北可能大赢或赢的氛围吗？侯友宜的确出手解决了部分初选的争议，但新北其他的选区，国民党也似乎没摆出什么亮眼的阵容。

这样的情况不仅发生在新北，而几乎是在全台每一个角落，国民党人在绝对优势区抢破头、打大出手，但一些势均力敌的区域，却乏人问津，也不见党中央或有意问鼎大位者有任何的安排或布局。

时至今日，国民党中央和侯、郭两人，都只关注总统提名，没有人愿意站在更全面的角度看待“二合一”选举。 5月中下旬，无论侯友宜或郭台铭谁出线，都不算是有强大人格魅力的政治领袖，与过往的马英九、韩国瑜或陈水扁、蔡英文都差了不只一点半点，没有带动风潮、引领风骚的条件和本钱。

以侯友宜或郭台铭的人气，可以不用肖想“母鸡带小鸡”的热烈场面，或许未必衰到要“母鸡抬小鸡”，但小鸡够不够力、能否和总统候选人互相拉抬，对大选的影响必然是很大的。可以想见，如果国民党“二合一”选战的综合战力不及民进党，大选结果必然不乐观。

蓝绿立委布局的差异，与两党的权力结构有关。赖清德既是民进党主席又是总统参选人，对立委布局自然有较大的主导权；反观国民党的总统参选人，因为自己的提名都搞不定，自然无心关心立委布局，更怕引发侵犯党主席权力的联想；而党中央也同样不敢过于强势，只能一切照章办事，搞得自己像是赌场的庄家，只管收钱、摇骰子，仿佛输赢都和自己无关。

过去一段时间，无论是侯友宜或半路出家的郭台铭，对立委布局的关照都远远不足，对整体大选的“兵权”也毫无着墨。被提名者未来必须要快速的补课，在最短的时间提出完整的蓝图，毕竟要扛最终胜败责任的是自己，而不是朱立伦和党中央。若国民党提名的当天，总统提名人无法像赖清德一样喊出“国会过半”，给蓝军一幅“完全执政”的愿景，气势上就先输一半了。