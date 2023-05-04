英国国王加冕礼：查尔斯统治下君主制还有多受欢迎？

来源：英国广播公司（BBC）

作者：简·科尔滨（Jane Corbin）、肖恩·考赫兰（Sean Coughlan）

英国王室正在经历一个过渡期。女王伊丽莎白二世在位70年，期间王室家庭内部发生过重大动荡，但在很大程度上，那也是一个稳定和不变的时期。现在，英国有了新国王。

公众对王室和君主制的看法会改变吗？

查尔斯国王最近出访期间遭遇示威，抗议与支持新君的人群高调对撞。

反君主派承认，女王在世时他们不愿意组织这样的示威，担心可能激怒公众。但现在看来，手套已经摘下来了。

为了在查尔斯三世加冕礼前评估英国公众情绪，BBC《广角镜》栏目委托YouGov进行了一项新的民意调查。结果表明，君主制仍享有广泛支持，58%的人支持保留王室，26%的人支持选举产生国家元首。

但是，透过数字也可以看出，公众的态度正在发生变化，新国王即位之初面临明显的民意挑战。特别是在吸引年轻人方面，问题似乎更明显。

65岁以上的人群最有可能支持君主制，占78%，但最不支持王室的人群年龄段为18至24岁，这其中只有32%的人支持王室存在下去。这个年轻的群体也更有可能（38%）支持民选国家元首。不过，也有30%的人对这个问题的答案是：不知道。

和反对一样，漠然同样可能是个问题，78%的年轻人表示对王室“不感兴趣”。

那么，新国王面临的难题有哪些呢？

在生活成本飞涨的大气候下，王室的财富似乎是导致不同年龄组态度严重分裂的一个因素。

总体来看，在这项有4592名英国成年人参与的在线调查中，54%的人表示君主物有所值 ，32%的人持相反态度。

但接受调查的年轻群体——18-24岁的人——更有可能（40%）认为王室“物非所值”，只有36%的人认为“物有所值”。

“王宫太多了，荒唐。坦率说，确实要有一座王宫用于国事场合，比如白金汉宫，也许还可以再有一座，想回乡下清静时住，”前自由民主党议员、王室开支批评者诺曼·贝克（Norman Baker）说。

他还批评到，国王“向人们说教气候变化”、自己却频频使用直升机和私人飞机。

查尔斯国王的多年老友尼古拉斯·索姆斯勋爵（Lord Nicholas Soames）反驳了这些指控。他说，（王室）只有在“非常需要出色”完成公共职责时才会用直升机，“绝对不会为了去郊游。”

宪法专家弗农·博格达诺爵士（Sir Vernon Bogdanor）也不接受这种经济层面的批评。“我认为，总的来说王室物有所值。拿钱的只有那些承担公职的人。”他说。

但正如近期YouGov另一项民调的结果凸显的一点，公众对支出特别敏感。这项调查发现，大多数人认为政府不应该为查尔斯三世加冕礼买单。

单看公共支出，加冕礼最后究竟花费多少钱，要到活动结束后政府才会公布。

此外，一些报章近期也对王室资金展开调查，质疑王室私人和公共资金之间的界限，包括兰开斯特和康沃尔公国的地位。这两个巨大的庄园每一个都为王室带来超过2000万英镑（3341万新元）的利润。

贝克认为，这些土地和房产应被视为“公共资产”，“利润应用于资助公共服务”，而不是“被转移到王室金库”。

白金汉宫回应称，康沃尔公国为王位继承人的公共、私人和慈善活动提供资金，兰开斯特公国则资助君主，让他们不会成为“国家的负担”。

城市大学（City University）历史学家安娜·怀特洛克（Anna Whitelock）教授专注研究君主制在现代英国的地位。她提出的质疑是，前任君主去世后，新国王为什么不用缴纳遗产税。

但白金汉宫指出，有关资金和税收的安排是政府、而不是王室自行决定的。

尽管如此，对王室财政不透明的质疑似乎会继续下去。最近两家报纸对国王财富的调查结论差异巨大，也凸显了不确定性的严重度。一个调查说他身家6亿英镑，另一个说他身家18亿英镑。

钱的问题可能也会引发公众对王室成员是否真正理解百姓生活的怀疑。

《广角镜》栏目在4月14日至17日对英国成年人进行的民意调查显示，认为国王“脱节”的人占上风，45%；认为国王“不脱节”的占36%。

但国王几十年来一直在通过他的慈善机构支持弱势家庭。

王子信托基金会前首席执行官玛蒂娜·米尔本（Martina Milburn）对国王与不同人群的沟通能力赞不绝口。“我真的曾和他一起去过监狱、青少年犯罪机构、就业中心，他能和人们打成一片，这非常了不起，”她说。

但是，反君主制组织“共和”的首席执行官格雷厄姆·史密斯（Graham Smith）表示，民意调查反映出，对君主制的反对程度往往被低估。“在全国范围内，数以百万计的人希望废除君主制，”他说。

王室面对的另一个敏感话题是公众对他们有关种族问题态度的看法。

从与苏塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）闹翻，到白金汉宫招待会上黑人慈善机构创始人恩戈齐·富拉尼（Ngozi Fulani）所受待遇引发的广泛争论可以看出，这一直是个棘手话题。

YouGov调查凸显王室挑战的严重性。

该民意调查发现，来自少数族裔背景的人支持君主制的可能性更小。

在这个群体中，40%的人想要看到民选的国家元首，而不是国君。同样，少数族裔背景的人也更有可能认为王室成员有“种族和多元化问题”，49%的人表示他们认为王室成员确实有问题，如果抛开族裔背景，总体来看这一数字为32%。

索姆斯勋爵坚决反对任何有关种族歧视的说法。他说，国王的血管中“一滴种族歧视的血都没有”。

白金汉宫表示，国王和王室严肃对待所有有关种族和多元化的问题，并指出对富拉尼事件做出的“迅速、强有力”的反应就是证据。王室还称，重新审视了王室的多元化和包容性政策。

但这也是一个影响到英国国际关系的问题，包括英联邦在内，对殖民主义和奴隶贸易的遗产提出质疑。

去年，当时还是王储的查尔斯王子在卢旺达向英联邦领导人发表讲话时，谈到了奴隶贸易造成的苦难让他“个人深感悲伤”。

在去年秋天南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa ）来访期间的另一次讲话中，查尔斯说：“如果我们要释放出构筑共同未来的能量，就必须承认塑造我们过去的错误。”

但巴巴多斯历史学家、加勒比共同体赔偿委员会主席希拉里·贝克尔斯爵士（Sir Hilary Beckles）认为，需要采取更多行动，因为目前王室与加勒比地区之间关系“紧张”。

他说：“如果国王从道歉起步、走上赔偿的正义之路，然后推动发展成有助于促进加勒比经济发展的实际日常活动，就可以很容易地缓解紧张。”

白金汉宫表示，“历史王宫”（Historic Royal Palaces）——负责管理包括伦敦塔和肯辛顿宫在内的六个地点的慈善机构——正作为合作伙伴参与一项独立研究，该项目探索英国王室与奴隶贸易之间的联系。白金汉宫还说，查尔斯国王非常重视这个问题。

《广角镜》的民意调查可能会引发有关君主制变革时刻的讨论，但它也勾勒了一幅连续性的图景。总体调查结果显示，王室仍享有广泛支持，还有虽是少数但规模不小的怀疑论者。

多年来，多项民意调查都发现了类似的结果，王室的受欢迎程度随着新闻的变化有起有伏。在2011-2012年左右似乎达到一个高点。当时威廉王子和凯特成婚、女王庆祝在位六十年的钻禧活动。

接下来的几年里则呈现降势。今年早些时候，哈里王子的自传《备用》（Spare）出版，王室支持率再次遭到打击，但是，这并不一定意味着它不会恢复。

这也将取决于年轻人目前对君主制越来越缺乏热情的趋势能在多大程度上延续下去。

此前，“英国社会态度”长期、连续的调查发现，随着年龄的增长，人们往往会改变初心、更加同情君主制。

无疑，新国王将密切关注、并希望这种模式继续下去。