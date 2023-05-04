美联储宣布加息25个基点 加息是否已至尾声？

来源：第一财经

当地时间5月3日，美国联邦储备委员会（美联储）发布最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要，根据会议纪要公布的内容，美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间。这是美联储自2022年3月以来第10次加息。

如何看待这次加息？

平安证券表示，5月会议加息25BP至5.00-5.25%区间，符合3月议息会议以来的市场预期。5月声明删除了“委员会预计额外的政策巩固是适合的”，同时也删除了“足够限制性”这一用词，暗示当前利率水平已经接近终点。不过，声明并没有完全删除“额外的政策巩固”（additional policy firming）这一表述，保留了额外加息选项。

国泰君安认为，美联储隔夜如期加息25个基点，伴随着银行业危机的蔓延，市场也预期美国本轮加息已经进入终局。加息进入“终局”对于市场而言，是一个好消息，因为这意味着货币政策的不确定性开始下降。银行业危机的爆发，令决策者们意识到，在制定货币政策时，不能仅考虑控制通胀这个单一事件，而是需要将金融稳定视为另一个关键因素。这也意味着，货币政策的确定性随之上升，本轮加息周期的框架逐步稳定。

美联储加息是否已至尾声？

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上就当天的加息决定发表讲话时表示，美联储尚未就是否停止加息作出明确决定。鲍威尔称，美国目前通胀率仍然远高于2%的目标，美联储将“依赖数据”继续制定货币政策，未来仍有可能继续加息。他认为需要更多数据来决定联邦基金利率是否具有足够的紧缩作用。

高盛近期提及，“我们预计美联储将发出信号，预计将在6月暂停加息，但仍将保持鹰派倾向，比最初设想的更早停止加息是因为银行压力可能导致信贷紧缩。全年余下的时间将保持利率不变。”

中信证券表示，美联储5月议息会议决定加息25bps，符合市场预期；在声明中删除此前“预计一些额外的政策紧缩可能合适”的表述，暗示在已连续加息10次后可能暂停加息。

中金公司认为，5月大概率可能是最后一次加息，除非发生意外供给冲击导致通胀风险激增。一方面，五一期间继续发酵的银行风险表明紧货币对金融体系的压力越发明显，另一方面因此可能导致的紧信用效果也将逐步显现，进而起到抑制增长和通胀的效果。

浙商证券表示，美联储现有的结构性宽松工具可以有效对已暴露的风险进行控制，但总量层面继续加息、缩表的背景下其他结构性风险可能继续出现。各类潜在的结构性风险包括美国商业地产风险、欧洲金融稳定风险对美国的反向传导等；此外，银行的流动性风险隐患也并未完全消除。在金融稳定的压力下美联储的总量紧缩尤其是加息已进入尾声，6月美联储不再加息也是情理之中，但缩表可能进一步延续。

中金公司进一步表示，美联储暂不需要再加息更多，而维持高利率却是必要的，鉴于经济数据尚有韧性，这或也是美联储在“抗通胀、稳增长、防风险”权衡下的最优选择。

美联储何时降息？

对于市场更为期待的降息，中金公司认为仍有变数，如果当前的金融风险暂时平息下来，给定通胀接下来回落的路径，过快的降息预期可能并不现实。短期银行风险的再度暴露和债务上限风险临近会从避险角度“倒逼”宽松预期，但只要不发生系统性风险，这样一个“透支”的预期（当前市场预期9月降息，过去一度预期6月）在情况稳定后也会面临再度回吐的风险。从这个意义上看，当前CME利率期货预期和主要资产计入的9月之后连续降息的预期可能依然偏多。

中信证券表示，市场已开始交易降息预期，不过考虑到美国内生通胀动能仍未被充分抑制、美国劳动力市场虽已有降温迹象但仍颇具韧性，短期来看降息既不紧迫又不必要，并预计基准情形下美联储在今年底或明年初才会降息，未来交易主线在于衰退与风险。

平安证券认为，6月不加息的概率大于加息，但是也不应低估继续加息的概率，同时不应过度期待下半年降息。结合近期美国的经济金融状况，美联储选择“不明确转向”是合适的：首先，当前美国银行危机还不足以迫使联储立刻停止加息；其次，如果仅从当前的经济数据出发，那么美联储或不应该停止加息；最后，从前瞻性角度看，“银行危机-信贷紧缩-经济增长和通胀放缓”的逻辑虽然成立，但实际效果未必明显。信贷紧缩对美国经济和通胀的影响何时显现、程度如何，都需要观察。

浙商证券认为，美联储下半年具备降息基础，以耶伦规则测算潜在政策利率水平Q4或出现降息定性来看，2023年Q2起美国CPI增速已回落至政策利率以下，从历史规律来看实际上已满足降息的隐形标准。