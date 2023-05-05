来源：中时新闻网

作者：施正锋

1975年是不平静的一年，我当时念高二，台中一中建校60周年校庆跟导师王辉合照，她手臂上还戴着黑纱，因为老蒋总统在4月5日逝世。当时越战已近尾声，美国意兴阑珊，南越兵败如山倒。顺化与岘港相继失守，报纸头版苏联坦克碾压街头的印象历历在目。美国在4月29日紧急撤侨，西贡次日沦陷。殊不知，同样的剧本早在17天前就预演过。

高棉战后独立，西哈诺亲王走不结盟路线；总理朗诺在1970年发动政变罢黜，内战高升。尽管贪腐政权获得美国加持，柬共兵临首都金边围城，只剩机场勉强维持对外联系。朗诺在4月1日以就医为由跟家人落跑印尼，转飞夏威夷。美国大使迪恩判断大势已去，在3日启动撤侨，美军于清晨6点展开“鹰撤行动”，五个小时完成任务，撤出287名美国人、高棉人及盟邦国民。

美国军方早在1973年拟定撤侨计划，原先预估人数3600。由于美国国会议决禁止军援，外包商每天20架次C-130运补，想跑的人陆续搭回程走避泰国，特别是使馆眷属。最后，由于炮火攻击机场日渐猛烈，撤侨行动转而采取直升机运送，最后阶段估计必须载走的只剩590人，实际接走的不到半数。

根据华府的电报训令，撤走的对象包括高棉政府显要、跟美国军方关系良好，或接受过高等教育的当地人。大使馆放宽条件，除了顺手帮友好国，只要替美国卖命过而有生命危险的人都要救，不管有没有博士学位，也就是不分园丁、仆人、将军或部长，甚至爱屋及乌包括馆员的高棉籍爱人。听来虽然崇高，一般百姓却只能听天由命。

抢救名单上最有名的是知名原子弹科学家，一大早接获通知，必须在45分钟内赶到大使馆报到，他后来转往法国原子能源委员会工作。使馆还派直升机到各地载回16名国际红十字会工作人员，另有40名神父及修女搭DC-8客机到泰国。首位高棉籍金边主教拒绝离去，是首批被赤柬杀害者。

12架直升机并非直飞泰国，而是踏上美国的领土，也就是部署在暹罗湾磅逊港外的两栖突击舰冲绳号。军方唯恐一个中队不足，还从圣迭戈紧急派遣航空母舰改装的汉考克号，经由珍珠港赶往菲律宾苏比克湾海军基地，增援更多直升机，又由南越外海调配护卫舰艇。

高棉文武高官派人到大使馆听取傍晚6点的简报。撤馆前夕，迪恩在7点半亲赴总理隆波烈官邸正式照会，其他馆员则分头携邀请函游说内阁成员搭直升机亡命。会合点是在大使馆附近的足球馆，由360名陆战队护送，终究出现的人远比机位还要少。除了代理总统苏金奎，没有其他阁员前来；五天后金边沦陷，他们悉数被处决。

前总理施里玛达亲王名列“七大卖国贼”，他慷慨激昂回信迪恩，悔不当初听信美国。迪恩是出生于德国的犹太人，跟父母侥幸逃过纳粹浩劫移民美国，后来抨击政府只是把高棉当作越战的插曲，懊恼回天乏术无法解救所有的高棉人。美国为德不卒、落井下石，不知究竟是食言而肥或虚情假意。媒体报道美国要求汉光演习纳入撤侨，委实强人所难。