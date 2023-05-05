克里姆林宫被无人机袭击 暴露了俄罗斯哪些漏洞？

来源：香港01

作者：杭子牙

克里姆林宫遭无人机携炸弹袭击，袭击者是谁不重要，重要的是它充分暴露了俄罗斯“筛子”一样漏洞百出的军事情报与国安体系。就像1987年西德业余驾驶员驾驶小型飞机降落在莫斯科红场一举击穿了华约号称“世界上最庞大的防空网”一样，这件事对俄罗斯战时情报与防空体系的打击是同样致命的。

克里姆林宫是什么地方？是俄罗斯的大脑与心脏，对一个处于战时体制的国家来说，其重要性无论怎样强调都不过分。但就是这样一个地方，居然接连遭到两架无人机携炸弹攻击，虽然这两架无人机最终都被击落，但是它们能飞到克宫屋顶，已经将俄罗斯的军事情报与国安漏洞暴漏得淋漓尽致。

还好这只是两架小型无人机，仅具打脸效应，伤害性不大，如果是两架隐形飞机或两枚巡航导弹，袭击方对俄重要领导人的行踪掌握得再详细一些，会发生什么真的不敢想象。

而这还只是俄罗斯被渗透打击的其中一个最新案例，开战以来，这样的案例早已不胜枚举，只是程度不同而已。

比如，有普京“帝师”之称，立场激进的俄罗斯民族主义学者杜金的女儿于去年8月在莫斯科被汽车炸弹炸死，就是由乌克兰特工人员所为。在交战状态下，一国政治心脏地带，居然被另一个国家特工长驱直入，得手后又安全撤出，这种事在近代以来，至少在公开层面好像还没有先例。

再比如，克里米亚大桥，作为联通俄罗斯本土与克里米亚的交通要道，是俄罗斯2014年吞并占领克里米亚的成果与标志之一，堪称俄罗斯的世纪工程，而且是由普京为落成剪彩后亲自驾卡车通过。一个对前线战场如此重要的关键设施，居然在普京生日当天被乌克兰用卡车炸弹破坏。

再有就是去年12月5日，俄罗斯本土境内萨拉托夫州和梁赞州居然连遭乌克兰军方打击，导致三座军用机场被炸，两架图-95轰炸机战略轰炸机被毁。

今年2月26日，白俄罗斯境内的军事重地马丘利什奇空军基地遭袭，部署在该基地的俄罗斯空天军A-50U战略预警机遭到疑似军用无人机袭击，导致一架A-50预警机机身和雷达面受损严重，基本丧了预警能力。

今年2月28日，一架乌克兰无人机还试图对莫斯科地区一天然气设施发动袭击，但最终在距目标10米外坠毁。按照俄罗斯媒体的说法，此地距克里姆林宫也才不到100公里。

把这些延申到俄罗斯境内的攻击前后联系起来，我们有理由怀疑，策划这次克宫袭击案的一方（不管是乌克兰，还是俄罗斯国内的反对派，抑或是美英情报机构支持的特种作战力量），其目的可能并不如某些专家所言，仅仅想羞辱俄罗斯普京一次，给俄胜利日阅兵添乱，或如另一些专家所言，是俄罗斯自导自演，为进一步扩大战争寻求正当性。有极大可能，他们是要通过这种方式向普京及他身的支持者展现一种能力，即：如果他们想定点清除打击，可以随时针对俄境内的任何目标（军事重地或军政人物）随时打击。

如果真是这样，随着前线军事紧张局面升级，以后会不会发生针对俄境内某些特定目标的远程袭击就难说了。在这方面，美英与以色列非常在行，他们会不会将相关经验传授给乌克兰或俄国内的反对派，应该没有人能保证。

袭击发生后，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交媒体上发文，称在无人机袭击克里姆林宫后，基辅政权让莫斯科除了消灭泽连斯基及其派系外，没有其他选择，莫斯科将保留「在其认为合适的时间和地点采取报复措施的权利」。

俄罗斯会怎么报复目前还不得而知，但有一点可以肯定，这次袭击创造历史了。