莫让战争成台湾的国际代名词

来源：联合报

作者：张钧凯

近期台海局势在陆美博弈与民进党政府“备战”的言行推促下更显风急浪高，台湾社会不乏有识之士发出“反战”与“和平”呼声。但在民粹的政治氛围下，湮没了理性的讨论声音，他们往往因被贴上“投降主义”等标签遭围剿噤声。

然而，台海情势危急，看在台湾周边地区的眼中，已成不得不面对且需极力避免被卷入的一项重要议题。日本与冲绳的和平运动人士，于去年组成“不让‘台湾有事’发生．冲绳对话项目”，主旨即强调“不要让台湾和冲绳成为战场”。第二回座谈会于四月廿九日在《琉球新报》大楼演讲厅举行，笔者受邀与会发表“何为‘台湾有事’？”主题演讲。

经接受当地媒体专访，与连日和多位学者及民间反战人士密切交流后，笔者最为直觉的印象，莫过于他们的确相当担心一旦台湾发生战事，驻有美军基地的冲绳必然会被卷入，势必成为当地居民一场巨大的灾难。故而冲绳最有影响力之一的媒体《琉球新报》记者多次向我们关切“台湾有事”发生的机率到底有多高。

其中一天，主办单位特意安排我们参访了1945年冲绳战役的遗迹，以及现有的普天间、嘉手纳美军基地，还有动工中的边野古新基地。当地的和平教育志工向我们展示各种自制的历史图片与地图等资料，目的在于传达战争生灵涂炭之惨烈，当年从15岁到75岁的当地男性都被征兵动员，女性投入医护队伍，结果大部分都是一去不回，居民甚至面临被迫“集体自杀”的悲惨命运。至于幸存者，更是承担了莫大的心里阴影，记取战争的教训，不愿鼓励子女从军。

此外，美军基地对当地居民的侵害亦显而易见。冲绳仅占日本国土面积约0.6％，却集中了70％的在日美军军用设施。高龄75岁的边野古基地抗争人士浦岛悦子女士语带无奈又悲愤地告诉笔者，“民主国家”不尊重住民的反对意识，仍强行建设基地，破坏当地自然环境，根本是一种“卑鄙的犯罪行为”，她希望冲绳县“不要成为战场”。

台冲对话项目的价值之一，在于冲绳的历史与现实都是台湾的前车之鉴。特别是美方高官多次向台湾推销“全民皆兵”“武器库”等军事“刺猬”或“豪猪”设想，还有“毁台论”等狂想，民进党高层则以“不能怀疑美国”作为政策指引。难道台湾还要重回冷战时期，再次扮演美国“不沉航母”的角色？

在交流的过程中，出身冲绳的东京成蹊大学亚太研究中心主任研究员小松宽博士，提出一个意味深长的问题，他说：“冲绳反战运动与民主化乃齐头并进，不解台湾民主化至今，为何竟与再军事化结合在一起？”这个问题值得我们反省与深思，莫让“战争”成为台湾的国际代名词。