美总统选战开打 对华政策如何走

来源：香港《明报》

作者：徐英伟

美国大选明年举行，战幔随着年届八旬的现任总统拜登上星期宣布竞逐连任而正式揭开，并继续以民主、自由为主轴。外界预期，大选将再成拜登与前总统特朗普的对决。环球政治形势复杂，由民主党继续入主白宫，还是轮流更迭由共和党执政，将如何影响对华政策？

虽然美国民调显示大多数选民不希望再出现拜登与特朗普对决，但“蜀中无大将，廖化作先锋”，两人再次对垒的情况很可能再上演。

特朗普的政治定位让选民对他爱恨分明，支持者认为其强悍能为美国带来更好发展和改变，特别是他的“美国优先”政策，认为特朗普重返白宫将是美国政治回归正轨的证明；反对者则批评他任总统时，为国家带来分裂和破坏，再做总统将加剧社会撕裂。

至于拜登又如何？选民对他年事已高表示忧虑，关注他若连任的话已82岁，能否应付总统职务？也有人认为他在任的表现不理想，对移民、国内安全、经济等议题，缺乏有效应对方案，连任或令上述问题恶化。但民主党在去年11月中期选举成功稳住参议院控制权，巩固了拜登的党内支持，也有不少人相信他是阻止特朗普当选的最佳希望。

美国总统选举尚有一年半时间，最终鹿死谁手，仍待观望。民主、共和两党对华态度的“往绩”如何？先看看共和党过去的对华态度。该党以往采取较强硬态度，视中国为战略竞争对手，试图挑战美国在全球事务的地位和影响力。共和党强调中国在贸易、知识产权、人权、网络安全等议题的不公平行为，甚至主张采取果断措施应对中国崛起，例如特朗普任总统时曾对中国实施高关税、加强技术出口限制、限制中国企业在美投资等。

而民主党表面上认为应与中国建立良性关系，似乎更注重对话和合作，然而在不同议题上，对华态度也强硬，例如曾在南中国海问题上支持菲律宾等国对争议岛屿的主权主张，并派遣军舰采取“自由航行”行动；在贸易问题上对中国采取强硬措施，如曾对多种中国商品征收关税，以迫使中国实施更公平的贸易政策。 2021年，拜登政府针对有关新疆维吾尔族的西方媒体报道，制定一系列制裁措施，包括禁止中国涉及维吾尔报道的企业进入美国市场；同年又制裁多家中国科技公司，禁止美企向其出售关键技术和设备。

料不会因选举而有根本变化

选举一向是政党阐明立场的时机，美国对华政策会否因选举而更激进？从历史轨迹来看，大选候选人或会在选举期间加强对华的妖魔化及强硬立场，以示他们维护美国利益和国家安全的决心，争取选民支持；另一方面，美国政府的对华政策，例如在贸易上打压中国、针对人权问题及技术保护主义上相对一致，相信不会因选举而发生根本变化。

美国过去对其认为具威胁的“假想敌”国家，无论在经济或军事方面，都实施不同打压措施。于20世纪80年代和90年代初期，日本汽车、电子、钢铁等产业的国际影响力不断扩大，令美国当时视日本为最大的经济竞争对手，于是对日本汽车出口实施限制、对从日本进口的电子产品征收高额关税等。美国当时也批评日本的经济模式，认为对方采取保护主义，对外国公司和产品施加限制。

美国对俄罗斯从冷战年代一直采取强硬态度，近年更向俄国施以不同制裁，包括冻结俄国领导人和企业家的资产、限制能源出口、禁止向俄出口技术等；同时采取一系列军事部署，包括在东欧国家派遣部队、于波罗的海地区增加军事演习等。

选战中转移视线 外交议题乃常用工具

近年中国的经济及科技迅速发展，相信新一轮美国总统选战不会改变他们对“假想敌国家”的强硬立场，甚至可能提升贸易限制、增强军事部署甚至不同形式的制裁，以维护美国自身国家利益——尤其是美国内部的经济、失业等民生议题未见起色，若要在选举期间转移视线，外交议题是一个常用工具。

对上两届美国大选结果，有海外朋友向我分享了一个独特的观察角度。不论是2016年希拉里对特朗普，或是2020年特朗普对拜登，当地媒体都有分析选民利用了“lesser of two evils”（两害取其轻）为投票决定的因素。但邪恶就是邪恶，大恶、中恶还是小恶，其实有多大区别？