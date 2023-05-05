来源：德国之声

作者：丹尼尔·索特尼科夫（Daniil Sotnikov）

一般认为，乌克兰军队将在近期内发起大规模攻势，俄罗斯方面也正在加紧采取防范措施，并修筑了数百公里长的防御工事。那么，俄军的软肋在哪里？乌军收复失地的行动将会遇到哪些困难呢？

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从去年12月开始，俄军开始顺着前线走向修筑了庞大的防御工事。卫星图像显示，俄军正在其占领区的一些战略要地上进行军事集结，对乌方发起的战略反攻进行筹备。英国情报部门表示，这是过去几十年来世界上最大规模的防御工事。

除此之外，路透社对数千幅卫星图片进行分析后报道称，俄乌边境以及乌克兰东部及南部被占领土上，俄军修筑了绵延数百公里的由碉堡、路障、战壕和防护墙组成的防御工事。

美国费城外交政策研究所高级研究员罗伯·李（ Rob Lee）对路透社表示，去年乌军大反攻的成功给俄罗斯人上了一课。“乌军反攻拿下哈尔科夫后，俄罗斯已经意识到了吃败仗、丢失土地是完全有可能的。我认为，俄罗斯人已经意识到乌克兰是有能力发起反攻的。”

俄罗斯人修筑了哪些防护墙？

俄罗斯修筑的防御工事主要由一人高的战壕组成。战壕前方用沙袋或石块进行了加固，可以抵挡子弹和炮弹弹片。

华盛顿美国企业研究所的分析师亚弗里克（Brady Africk）对卫星图片进行分析后表示，围绕一些交通要道和具有战略意义的城镇周围，目前都修建了这类工事。

路透社报道称，相关图片还显示俄军为了阻挡乌克兰的重型军事设备，修筑了各类障碍物，如反坦克沟壕、水泥铸造的“龙牙”以及“捷克刺猬”等二战时期常见的反坦克手段。除此之外，俄军还埋设了大量地雷。

乌克兰军队将在哪里发起反攻？

俄军高层下令修筑大规模防御攻势的地点，显然也是他们认为乌军最有可能发起反攻的地点。俄军前线防御工事主要集中在扎布罗热东南部、乌克兰东部以及连接被俄军占领的克里米亚半岛的狭长地带。

澳大利亚退役少将瑞安表示，俄军显然认为，乌克兰南部尤其是扎布罗热一带将是乌军发动反攻的重点。

乌克兰军事专家、预备役上校日丹诺夫（Oleh Zhdanov）也表示：“俄军在短短六个月之内建造的这些防御工事是相当坚固的。”不过，他也同时强调，这些防御设施是零星分布的，并不连贯。例如梅利托波尔以东的公路网就几乎没有任何防御设施。

俄军希望借助防御工事扬长补短

苏黎世联邦理工学院安全研究中心的马苏尔（Niklas Masuhr）分析称，俄方之所以要修筑大规模防御工事，其主要目的可能并不是阻挠乌军突破防线，而更是一种拖延战术，让乌军在进攻过程中消耗更多的“人力和时间”。马苏尔认为，基于这些防御工事的存在，未来乌军反攻的方式也就有了某种程度上的可预测性。“除此之外，防御工事对俄军也可以起到扬长避短的作用，因为乌克兰军队更擅长使用灵活机动的作战方式。”不过，马苏尔同时也表示，俄军固守防御工事，也使得乌军评估俄军部署变得更为容易。

外交政策研究所的罗布·李认为，俄军把兵力集结在防线上，也令乌军处于有利地位，他们可以纵深攻入俄占领土的后方，从而使各道防线土崩瓦解，使俄军陷入溃败境地。

乌军的防空能力以及俄军低落的士兵

日丹诺夫警告说，卫星图片上目前还无法识别出俄军的炮兵阵地，他们通常在战斗打响前一刻才会暴露位置。除此之外，俄军的战斗机也是一个不容忽视的因素，不过，乌克兰的防空能力较强，俄军战斗机无法取得制空权。日丹诺夫说：“重要的是，乌军必须要拥有足够的战术性防空系统，只有这样才能为地面部队提供足够的保护。”他说，是否拥有能够覆盖整个作战区域的防空系统，这是一个必须予以考虑的重要因素。

尽管一些观察家认为，俄军的防御工事足以抵挡得住乌军的大规模攻势，但日丹诺夫还是认为，乌军的攻势能否取得成功，并不完全取决于俄军的工事是否牢固。“无论战壕挖的多深，多么牢固，决定胜败的关键因素最终还是要看守军的士气。”他说，俄军占领了赫尔松后，花了三个月时间修筑了三道防御工事，但最终还是无法抵御住乌军的攻势。

传统的防御工事与现代化的作战理念

总部设在伦敦的国际战略研究所的现代战争专家加迪（Franz-Stefan Gady）对CNN表示：“乌克兰的目标一定是要引发俄军指挥系统的瘫痪以及官兵的恐慌。战术上的出奇不意、战场上的指挥能力以及官兵的士气等无形因素很可能会在进攻发起后的24小时内起到决定性作用。”

日丹诺夫表示，现代化战争中，小巧灵活的军事单位在攻势中发挥着重要作用。他表示，在收复哈尔科夫的战斗中，小规模的机动部队不用一枪一弹率先突破了防御工事之间的空隙，在敌军中造成了混乱和恐慌，而随后再由主力部队结束战斗。

西方军援 意义重大

外交政策研究所的罗布·李表示：“坦克、装甲车必须同工兵、炮兵甚至战斗机协同作战，以击败不同层面的敌军防线，这种作战方式被称为‘多兵种协作’。”他表示，最近西方向乌克兰提供的军援就是为了帮助乌克兰具备这样的能力。

日丹诺夫表示，乌克兰目前已经收到了扫雷坦克。他还着重强调了美国提供的M58 MICLIC扫雷设备以及德国提供的、用于跨越小型障碍的装甲架桥车和工程车。

马苏尔也表示，西方提供的武器将是乌克兰提升协同作战能力的关键，另外持续提供武器、弹药以及相关的情报也至关重要。

澳大利亚退役少将瑞安表示，机智巧妙的作战规划可能比西方武器还要重要，“他们得到的最为重要的援助并不是武器装备，而是对营级和更高级指挥官所提供的多兵种协同作战能力的培训。这是极其复杂的地面行动，绝不是给你一支皮卡车队就可以完成的任务。”

苏黎世联邦理工学院安全研究中心的马苏尔说：“战争爆发以来，我们还从未见过乌克兰军队对俄罗斯工事发动大规模进攻。以前的攻势都是针对俄罗斯小股部队发起的。这是一个前所未有的新局面。”