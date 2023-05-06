F1梦寐以求叩开中国市场 但周冠宇并不是姚明

来源：彭博社

2004年一级方程式(F1)中国大奖赛上海站，五岁的周冠宇在看台上兴奋的为偶像西班牙车手费尔南多·阿隆索欢呼。

去年他成为了中国首位F1正式赛车手，效力于阿尔法·罗密欧车队。这位冉冉升起的体育明星目前已吸引数以百万计的全球品牌赞助商，将来F1能否释放中国市场潜力，周冠宇可能是个关键。

在参加阿塞拜疆大奖赛前，4月份休赛期周冠宇在瑞士Hinwil的阿尔法·罗密欧车队工厂表示，“F1基本上就是我的生活、我的世界、我的梦想。小时候它是我想要实现的唯一梦想”。

F1在中国难以引起共鸣，普及程度方面远远落后于篮球或足球等运动，部分原因是中国缺乏赛车历史，而且转播范围有限。2023年F1中国大奖赛连续第四年因为疫情取消，让这项运动进一步风靡世界的奈飞体育纪录片《极速求生》(Drive to Survive)也无法在中国内地播出。可是去年周冠宇在英国大奖赛“银石赛道”(Silverstone)的撞车事故却使F1在中国受到了关注。

专注中国市场的体育营销咨询公司S2M Consulting董事总经理Mark Thomas表示，“要提高关注度和扩大粉丝群，最快速的办法就是顶尖运动员里有中国人，周冠宇就是赞助商们梦寐以求的”。

单就电视收视率而言，中国已经是F1全球最大市场。截至2021年，收看人数达到7000万，但这个可观数字并没有转换为与之相应的收入。F1与中国国有电视台时断时续的合作关系限制了其在国内的影响力，而且他们在中国的核心粉丝群仍然小得多。

对于想走向国际的中国赞助商而言，他们的首选仍然是足球赛事或奥运会。中国真正在赛车运动中拥有更强实力的是全电动方程式（又称E级方程式）赛事，北京在2014年举办了首届比赛，蔚来333电动方程式车队是一个由几家中国公司管理的团队。

阿尔法·罗密欧车队代表Alessandro Alunni Bravi说，“拥有一个这样级别的中国车手不仅对我们车队有利，对整个F1赛事行业都有好处。通过周冠宇的团队，我们可以在中国推广F1和F1文化”.

天赋与财力

欧洲的赛车运动与欧洲汽车制造商的发展密不可分，是测试新技术和彰显品牌力量的一个平台，但中国的赛车文化或基础设施却与欧洲不同。F1大奖赛引入中国站是上海市政府提升汽车行业及全球形象计划的一部分，该赛道如今已被纳入上海国际汽车城。

一些人认为周冠宇在赛车运动上的发展潜力可能不亚于姚明对中国男篮，但其实周冠宇面临的阻碍更多，毕竟姚明加入NBA时，篮球这项运动已经在中国有了很多支持者。

这意味着周冠宇必须开辟自己的道路。

他的童年就和普通中国孩子不同，中国家长一般最为看重分数，孩子们的闲暇时间往往被学习占满。而在上海长大的周冠宇自小就热爱汽车，当爸爸带7岁的他去室内卡丁车赛道时，他完全爱上了赛车运动。这种爱好得到了父母的支持，他甚至会在周五放下功课去参加其他地方的周末比赛。

据国内媒体报道，当时为了支持他的爱好，周冠宇父亲曾在他8岁时赠送了一条专业卡丁车赛道给他练习。

大约在同一时间，F1在中国的强劲开局开始示微，上海站观众减少，有关本地合作伙伴亏损的报道引起国内热议，人们争论上海还应不应该举办F1赛事。

尽管这项运动遭遇冷落，但随着中国消费力飙升，加之2009年成为全球最大汽车市场，中国对F1赞助商的重要性不断上升。为了实现自己的赛车梦想，周冠宇不得不搬到海外，因为那里拥有最佳的训练场地和最具竞争力的赛车环境。已经打破了许多中国纪录的周冠宇向往着更大一片天地，他的家人也支持他。

12岁时周冠宇与家人搬到英格兰北部的谢菲尔德。刚开始他的口语不好，一边念书一边进行卡丁车训练，加入了当地的车队Strawberry Racing。他经常是赛道上唯一的中国车手，但他的赛车技术和英语水平很快取得了进步。

尽管F1努力提高多元化和包容性，但迄今历史上只有五名女性参加过F1比赛，最后一次有女性参加的比赛是1976年，车手是来自意大利的Lella Lombardi。英国车手刘易斯·汉密尔顿拿过七次F1世界冠军，也是迄今唯一的黑人赛车手。总体而言，这项运动仍由欧洲车手主导。

周冠宇说，“我们从没想过有一天会有中国车手出场” 。

要达到F1级别，赛车手不仅要有天赋和毅力，还需要来自家庭或赞助商的巨大财务资源。汉密尔顿曾经说过，像他这种从工薪家庭一路打拼上来的经历在当今时代已经无法复制，因为这项运动已经变成了“亿万富人男孩俱乐部”。通常起步就要有五至七年的卡丁车赛车经历，年轻车手们在打基础阶段可能要花去数百万美元。

最幸福时刻

2014年周冠宇加入位于马拉内洛的法拉利车手学院，距离梦想更近了一步。此后他先后参加了意大利四级方程式(F4)比赛、欧洲三级(F3)和二级方程式(F2)比赛。2021年他以F2锦标赛第三名结束了赛季。

2022年正式加入F1后，他在新秀赛季拿下6分，其中包括在巴林的首场比赛拿到1分，年度排名第18。

周冠宇将首场比赛中得到1分称为在F1“最幸福的时刻”之一。

赛前，很多人质疑他是否真的配有F1参赛资格。“很多人怀疑我说我不够快，会倒数第一，”周冠宇说。 “我当时真的很专注。我知道我可以。我知道我有资格在那里。第一场比赛中我真的改变了人们的想法。这是一个美好的时刻。”

今年，周冠宇在澳大利亚大奖赛上获得了本赛季前两分，排名第15位。但Infront Sports＆Media AG中国市场营销主管Tom Hoogendijk表示，这个分数还不能让他得更多赞助商的关注。

“现在他处于中间或略靠后的水平，这对于第二个赛季的人来说是很正常的，但对大多数品牌来说还不够，”Hoogendijk说。

在中国一些城市的社交媒体和广告牌上可以看到周冠宇的脸出现在迪奥、Lululemon Athletica Inc.以及汇丰中国品牌下。但他的知名度相对并不高，尤其是比起2022年北京冬奥会大出风头的谷爱凌而言，后者的头像几乎在中国随处可见。

“在中国，第一名真的很重要，” Hoogendijk补充说。 “如果周冠宇能够在比赛中拿到第一名，我认为这将足以激励品牌商与他签约”。

不过，周冠宇的阳光形象和双语背景使他比其他中国运动员更具优势，特别是在张继科等一些中国顶级体育明星陷入丑闻之际。