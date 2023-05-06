大陆“新三样”重塑世界工厂优势

来源：台湾《旺报》社评

中国大陆3月出口年增14.8％，远超过市场预期，扭转连续5个月衰退的趋势，也彰显解封后大陆市场活力加速恢复。出口好表现加上内需消费与政府投资带动，第一季大陆经济成长率达4.5％，外资机构纷纷上调今年大陆经济成长率，从5.7％至6％，不一而足。亮眼的数据，不仅对大陆经济复苏有提振作用，对深陷衰退疑虑的全球经济而言，更像是一剂强心针。

市场活力 加速恢复

根据IMF统计，若以10年为单位，全球经济成长最快的10年落在2001-2010年，平均年成长率3.9％，比另外3个10年平均高0.8％。这段时间正是大陆经济成长最快的10年（俗称胡温黄金10年），年均成长率10.5％。习近平上台后不再追求高速经济成长，2011-2020年大陆经济年均成长率6.8％，与此同时，全球经济成长率也创下2.9％的10年平均最低水准。

这绝非单纯的巧合，大陆经济与全球经济走势息息相关，背后没有太深奥的学问，就是全球化专业分工让比较利益法则可以充分发挥。也就是说，在各国戮力追求自由贸易背景下，大陆做为全球供应链最重要节点，不仅吸进全世界资金、原物料、零组件等生产端要素，也结合当地丰富人力与土地资源，加值转化为消费端产品大举出口，成功扮演世界工厂的角色。

互利共赢的过程，一方面驱动大陆经济快速成长，另一方面也带领全球景气繁荣。可惜的是，近10年中国经济转型升级，地缘政治紧张下出现逆全球化、非红供应链等趋势，加上东协（亚细安）及印度等新兴市场国家经济崛起，中国的世界角色产生质变，世界工厂地位面临重大挑战。特别是自2018年中美贸易战开打，美国刻意针对中国发起各式各样贸易与科技制裁行为，全面打压大陆出口与高科技产业发展，让这个挑战更显艰巨。

不过，危机正是转机，面对美国一波又一波的贸易制裁与限制，大陆并未坐以待毙，反而迅速反应与调整。不管是内部产业升级转型速度加快，或是对外出口产品结构的转变，都是清楚可见的例证。以第一季大陆出口数据为例，整体出口成长8.4％，其中电动车、锂电池及太阳能电池等俗称“新三样”产品出口，合计成长66.9％，成长力道远远高于整体，成为拉抬大陆出口的重要动能。

中国制造 中国创造

“新三样”出口崛起，去年已显露征兆。根据大陆海关总署统计，2022年大陆电动车、锂电池及太阳能电池出口，分别成长131.8％、86.7％及67.8％，总计拉动整体出口成长1.7％。今年第一季更上一层楼，对出口成长拉动力提升至2％，占比来到新高的4.7％。若从全球销量来看，光是以电动车为主的新能源汽车出口，2022年大陆就高达67.9万辆，除较2021年成长1.2倍外，也持续蝉联世界销量第一宝座。

“新三样”不仅是大陆出口的新增长亮点项目，更意味大陆出口结构的转型与优化。尤有甚者，在出口增长、结构转型与优化的背后，折射出大陆经济高质量发展新趋势，也代表内部产业结构的加速调整。这样的发展方向，毫无疑问是正确的。“新三样”这类代表高科技、高附加价值、绿色经济，在全世界追求产业升级转型与淨零碳排趋势下，绝对是各国争相发展的重点项目。

对大陆来说，取得“新三样”领跑地位后，应把握机遇继续延伸至更多高科技、高附加价值与绿色产业，重塑世界工厂优势地位，甚至深入思考，如何藉此让世界工厂角色再升级，从过去的“中国制造”转型到“中国创造”。一方面加速内部产业转型升级，另一方面因应外部美国制裁压力，这不只是对大陆好，对全球经济也是一股正向力量。世银警告全球经济恐陷失落10年，大陆经济若能持续崛起，将不只是世界经济的救命丹，更是全球经济引擎的推进器。