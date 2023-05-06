兵凶战危整编民防义警——病急乱投医？

来源：台湾联合报

作者：张竞

两岸关系不睦，双方关系毫无解套迹象，但此时却传出台湾警政署开始积极招募民防与义警；尽管在招募过程中，并未直接宣称系因应两岸紧张情势，但从民防法相关条文，明确列举出传递空袭警报、协助防空疏散避难以及空袭灾害防护，再加上协助治安勤务与支援军事勤务，恐怕很难让人相信，此时重新提出“警力有限，民力无穷”口号，推动扩大招募民防义警，会完全与当前两岸情势毫无关系。

针对此项涉及国安之社会议题，笔者必须提出下列四项看法：首先就是要理解到民防或是义警编组工作，绝对不是能够白吃的午餐；尽管其所征集人员并非专职，同时亦不必支付薪酬，但就整体作业来说，仍然必须编列相当预算，才能够让整个民防体系顺利运作，使义警人员支援警务工作产生效益。

根据民防义警实际实施经验，虽然在遭遇天然灾害或是重大治安状况时发挥过功能，但就支援军事勤务来说，其表现并不具体，绩效亦乏善可陈；所以成本效益将是衡量政策最关键因素。最可能情况就是支援救伤或运输等非专业性军事勤务，但绝无可能转化成为实际从事战斗兵员。要是希望透过招募民防义警，并且配发武器将其武装化，以便将全民皆兵员额数字灌水，那恐怕更会是天方夜谭！

其次就要谈到，当战争冲突爆发，台湾开始进行动员召集，此时纳入民防义警编组人员，假若仍具后备役身分，接奉动员令向军事机关报到后，民防体系与义警编组是否会瓦解？在缺员状态下能否继续运作。

从后备役与民防义警人力资源高度重合来看，扩编民防义警作业假若不能调和其中矛盾，整体编组到头来就会沦为虚应故事之官样文章，民防义警编组与国防动员体系，更是一人一把号，各吹各的调，不可能在战时顺利协调运作。

再者就要谈到，国安事务经纬万端，在政策层面所以要设立专责机构，负责在各个不同政务体系间，进行沟通协调统筹事权，说实在话就是要避免在体制面上叠床架屋，最后造成无谓竞逐资源，但却无法获得最高成本效益。

台湾不论整体财力、物力与人力本来都有其极限，面对资源相对优势对手，更是要珍惜每项资源，绝对不能放任各个机关在平时自行其是，等到真正战争冲突爆发后，各方摊牌相互较劲角力，反而会让整个国安体系运作与军事动员防卫作战受到无限干扰。

最后就要谈到政治面上所涉及之社会观感；就目前两岸态势来说，不论要采取任何因应之道，绝对不宜冒进盲动，总是必须深思熟虑后，权衡利弊得失再提出政策。此时突然积极招募民防与义警，不论在表面上拿出任何理由如何解释，还是会引发人心不安。

此时就要质疑，推动该项政策，提出此等政治动作，是否仍是延续“抗中保台”政治操作基调，针对经营选举票房，继续透过大卖芒果乾，以便进行政治动员，替明年初中央公职人员选举进行催票与固票？此种作法显然是与赖清德日前所喊出和平保台政治口号不尽吻合，难道当前国安高层与赖清德竞选团队，对于社会氛围与整体战略环境认知有所落差？

其实在当前绿营国安团队中，赖清德本身被排挤在外，无法参与相关决策，几乎是人尽皆知明白地摆在台面事实；对于诸多会影响其政治发展前景之政策，赖清德恐怕亦是有苦却说不出。面对这些难以驾驭，不但有可能暗示“票投赖清德，青年上战场”，更很容易变成票房毒药之政治操作手法，不知赖清德能否摆脱经营选战却饱受掣肘困境？

（作者为台湾中华战略学会资深研究员）