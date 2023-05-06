来源：台湾中时新闻网

作者：高源流

俄乌战争打了一年多，以美国为主的西方各国几乎都把“下一个战争”的注意点放在台湾海峡。比较特殊的是，西方各国对台湾忧心忡忡，但台湾人却老神在在。其中的原因就是执政的民进党对台湾人民隐瞒很多事实，没有告诉人民，台海可能发生战事的真相。

西方国家之所以担忧，是因为他们充分了解，台海两岸的军力差距实在太大，即便美国把他们所有最精密先进的武器全倒在台湾，台湾也难以对抗中国大陆。所以，西方国家一再呼吁要维持台海的和平，这不是只要求大陆，也是要求蔡政府不能搞台独，不能破坏海峡两岸的现状。

但台湾人对两岸军事冲突的可能性却犹如“盖头鳗不知死活”。部分人是因为深知台湾难以在军事上抗衡大陆，抱持“反抗无用论”而活得自在，有另一部分人则是认为美国到时一定会派兵来支援，所以大家安啦！而更多人之所以成为“盖头鳗”，是因为被政府洗脑而变得无知。

蔡政府是如何大内宣，以致把多数台湾人教育成盖头鳗而不知死活，可以从两个层面来谈。一是制造“美国会出兵保卫台湾”的假象，二是隐瞒台海战争的战场必将全在台湾土地上的事实。

台湾民众不用特地去看二次世界大战时欧洲、苏联战场上人民饱受战火摧残的电影，只要看看去年打到今年的俄乌战争新闻，从乌克兰满目疮痍、人民伤亡惨重、大批难民流亡国外的血淋淋事实，也该足够让台湾人民从错觉中觉醒！

这场打了一年多的俄乌战争，战场不在俄罗斯，全在乌克兰。不仅俄罗斯的导弹、火炮及炸弹全落在乌克兰的城乡，就连乌克兰及美欧、北约各国支援的导弹、火炮，也几乎全打在乌克兰的土地上，不只屋毁人亡，全国更遍布地雷。

有人会问，为什么乌克兰不把导弹、火炮打到俄罗斯，让俄国人民也吃吃战争的苦头？答案很简单，乌克兰本身军力有限，而美国领导的北约国家不允许乌克兰这么做。

美国尽管最支持乌国，但迄今一直不愿提供远程武器，就是担心长程导弹可能被用于打击俄罗斯本土，导致战争局势升级，美国会被卷入和俄国的军事冲突中。上月德国总理朔尔茨也表示，乌克兰总统泽伦斯基同意不会将德国或西方提供的战车、武器用于攻击俄罗斯领土。

回头看看台湾。民进党政府只一再宣扬美国军售台湾多少军备武器，却没有诚实告诉台湾人民，我们花大钱向美国买来的战机、战舰、导弹、火炮，全都被美国“限制使用”在台湾土地上，不能攻击对岸。就连我们要把导弹及火炮部署在哪个地点，美国都要干预。

民进党政府既无实力对抗大陆的军事攻击，却又处处挑衅对岸敏感的神经，让台湾土地上战云密布。如今战争压力近了，蔡英文总统也只能配合美国政府的要求，提高民防的力量，动员全台各地警察局招募18至40岁的青年加入义警或民防行列。这言外之意就是，准备把战场设定在我们的家园，要做台湾城市防御战了。问题是，台湾人民愿意吗？