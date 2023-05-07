查尔斯加冕须融旧铸新

来源：联合新闻网

作者：黄琛瑜

本月6日英国举行查尔斯三世加冕典礼。英国上一次君主加冕，为1953年伊丽莎白二世加冕。70年后，英国迎来另一次历史光辉时刻，加冕大典成为英国举国欢庆国家盛事，也引起全球注目。

去年查尔斯三世登基成为英国新君主，缔造两项历史纪录。其一，查尔斯任英国王储70年，为英国史上等候继位时间最长的王位继承人。其二，查尔斯登基时73岁，为英国有史来登基时最年长君主。查尔斯三世登基成为英国新君主，但这位新君主，对英国人民而言已是最熟悉王室成员。

加冕典礼中，许多仪式延续千年传统，见证这个历史悠久的国家，如何在传统与现代浪潮冲击下破浪前行。

查尔斯担任王储时，引发最多热议的，莫过于他与戴安娜的婚姻，造成他个人声望受损。此外，查尔斯担任王储时，热衷针砭时事议题，频招致干预政治指责，引发外界担忧其登基后恐戕害君主政治中立的宪政原则。

另一方面，查尔斯担任王储期间，于慈善与环保领域的投入与付出，则为人津津乐道。特别是，查尔斯对于照顾社会弱势的热情与成果夙负盛名，且长久以来对环境永续、气候变迁等议题保持关心。

查尔斯母亲伊丽莎白二世，在位时享有高达八成民意支持度。相较于此，查尔斯的民意支持度则远不如母。不过，查尔斯已备位逾一甲子，且长年跟随拥有教科书等级君主美誉的伊丽莎白二世，此亦为查尔斯踏上王者之路的有利资本。

英国素享民主母国美誉。英国建立的“西敏寺制度”民主政治中，世袭产生的君主、非民选产生的上院、与选举产生的下院，共同组成英国宪政的核心。非民选产生的君主，不受政党利益牵绊，得以调和、补充民主的不足。此外，君主虽非民选产生，但在国家、立法、行政、司法、宗教、及国协等层面，扮演统而不治的宪政守护神角色。

新与旧，始终是英国君主的一体两面。

查尔斯三世继位新君主后，迎来崭新时代。相较于伊丽莎白二世登基时，现代英国已是更多元、更开放国家，并面临许多前所未有挑战。

英国古老普通法：“君主永生不死”，乃因君主世袭不辍。

英国君主改朝换代，亦凸显世袭君主的易与不易。每位君主大不相同，王冠之下如同一般人天赋独特个性与能力。每位君主亦有相同宿命，他们皆为君主不死的化身，承载奉献国家天职与王冠之重。历史长河中，君主成为英国历史延续、民族情感寄托、国家团结与政治稳定运作的基石。

传承与创新，正是英国政治的特色与魅力。一方面，透过岁月累积，英国政治保留蕴藏历史智慧与庄严。另一方面，透过制度改革，英国政治不拘泥窠臼而与时俱进。

英国新君主如何在传统与革新两股矛盾力量中融旧铸新，带领社稷赓续发展，是千年王室与国家能否迈向下个百年关键所在。

作者是淡江大学公共行政学系副教授