援台军备库存反映美忧心 送礼送到心坎里？

来源：联合新闻网

作者：张文馨

比照乌克兰模式，拜登政府打算动用总统提拨授权，从现有军备库存提拨给台湾5亿美元的军备，反映五角大厦对台湾自我防御能力最真切的忧心。

美国国会带动军援台湾的各种讨论，从无偿或有偿的外国军事援助、在台湾建立亚太应变军火库，到总统提拨授权，无不是强化台湾自身在开战之初的能力与韧性，且最好能有足够的抵抗力，避免战火蔓延到区域和美中之间。

所谓提拨军备库存，比照乌克兰案例，就是把美国现有的军火库存，在保留美国应对其他突发事件或战争所需后，其余分批送往受赠国，可能是武器、弹药、雷达或战术车辆。

俄乌战争持续期间，美国一边要军援乌克兰，一边也得盘算军备产能，持续拨款回填库存水位；也因此，当美国国防部长奥斯汀很爽快地表示愿意动用总统提拨授权协助台湾的时候，也强调需要国会的授权拨款。

这不是单纯的请客吃饭送武器。

军备出库前得考虑台湾的状况先做调整，台湾不仅要负担调整构型的开销，还要有后续维持装备运作的费用，这都是在国防预算计划外的支出；此外，台湾军人是否可以立刻上手操作美国额外援助的武器，人力和训练都是问题。

据悉，五角大厦是在近日通知台湾要援助军备库存，但规模和项目始终没有拍板，且总统提拨授权的流程至今未完成。

美国国安高层都说，台海没有立即开战风险，但却又要给台湾送装备，代表着美方始终认为台湾抵御侵略能力不足，并希望能积极协助处理。

这份善意不容忽视，除了从华府观点整备，也应该听听台湾的声音，让台湾能取得真正的需要，才是善意极大化。