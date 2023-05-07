乌军称首次击落俄军“匕首”导弹 高超声速导弹神话破灭？

来源：澎湃新闻

乌军称首次击落俄军发射的“匕首”高超声速导弹。

乌克兰空军5月6日在社交平台上发布消息称，当地时间5月4日晚，乌军击落一枚从俄罗斯境内由米格-31K发射的KH-47“匕首”高超声速导弹。俄军方尚未对此消息进行回应。那么，乌克兰有能力拦截这种导弹吗？

乌克兰的心腹大患

“匕首”高超声速导弹是俄乌冲突中备受关注的一款武器，因为它是第一种投入实战的高超声速导弹。

去年3月19日，俄罗斯国防部宣布，采用“匕首”高超声速导弹摧毁了位于乌克兰伊万-弗兰科夫州的一处乌军大型导弹和航空弹药库，这是该导弹首次参加实战，引发外界热议。2022年8月，俄国防部长绍伊古介绍说，在对乌的特别军事行动中，俄军三度使用了“匕首”高超声速导弹。

“匕首”是俄军首款列装的空射型高超声速导弹，可由经过改装的米格-31K截击机或图-22M3M轰炸机携带。2018年3月1日，俄罗斯总统普京在年度国情咨文中首次公开披露了两款在研的高超声速导弹——“匕首”空射高超声速导弹和“先锋”陆基高超声速导弹，引发全球的高度关注和热议。

根据上述国情咨文，从2017年12月1日开始，“匕首”空射高超声速导弹在俄南部军区同步进行飞行试验和战斗值班任务。该弹飞行速度高达10倍音速，能够在飞行弹道全程进行机动，能够突防所有现役的防空反导系统，可携带核或常规战斗部，打击2000千米远的目标。

“匕首”导弹已经成为俄军打击高价值目标和展示威慑力的重要工具之一，比如该导弹曾出现在叙利亚、白俄罗斯和加里宁格勒，外界认为这些举动是俄军威慑之举。

该导弹可以说是乌军的心腹大患。今年3月9日，俄军对乌克兰全境再次发动大规模空袭，其中首次发射了6枚“匕首”高超声速导弹，这被美国媒体称为“史无前例”的最大规模高超声速导弹袭击。乌克兰武装部队总参谋部说，乌克兰遭到6枚“匕首”空射导弹的袭击，并称乌克兰无法拦截这种导弹。

高超声速导弹飞行速度快，而且具备较强的机动能力，突防能力强于弹道导弹，普遍分析认为，现役导弹防御系统主要针对弹道比较呆板的弹道导弹，无法有效应对在临近空间高速机动飞行的高超声速武器。此前，乌军多次展示击落的俄军亚声速巡航导弹的残骸，比如Kh-555、“口径”和Kh-101等巡航导弹，但在此次拦截“匕首”导弹之前，乌军从未展示成功拦截高超声速导弹或弹道导弹的残骸。

“爱国者”理论上能够拦截“匕首”导弹

根据乌军公布的信息，乌军使用“爱国者”导弹系统拦截“匕首”导弹。

去年12月，美国宣布将向乌克兰提供价值18.5亿美元的军事援助，其中包括“爱国者”防空导弹系统。今年1月5日，德国政府称，德美达成一致，德国将向乌克兰提供“黄鼠狼”步兵战车和一套“爱国者”防空导弹系统，两国政府还将对乌克兰士兵进行各自武器系统的培训。

当地时间4月18日，乌克兰防长列兹尼科夫当天在社交媒体上透露，乌克兰正式接收了首批由西方盟友提供的“爱国者”导弹系统。列兹尼科夫还表示，“‘爱国者’系统创造了一种乌克兰以前不具备的能力——击败弹道目标”。

美国有线电视新闻网（CNN）报道称，乌克兰至少收到了两套“爱国者”反导系统，一套来自美国，一套来自德国。

乌克兰国家通讯社4月21日报道称，乌克兰武装部队空军司令奥列楚克当天视察了其中一个方向上部署的“爱国者”防空系统。他随后在社交媒体上发布了消息和照片，并表示“爱国者”防空系统已经开始执行战斗任务。

“爱国者”是美国研制的一款防空反导系统，主要有PAC-1、PAC-2和PAC-3三个主要型号，多次参与实战，并成功拦截弹道导弹。目前，美德两国未向外界透露援助的具体型号，但根据乌军士兵在德国接受训练的照片判断，德国向乌克兰提供的是“爱国者”PAC-2系列导弹。

“‘爱国者’PAC-3是该导弹家族中最先进的型号，重点增强了反导能力，美国是否会向乌克兰提供还有待观察，很可能提供的也是PAC-2型导弹。”军事专家韩东分析认为。

据路透社此前报道，西方提供的“爱国者”防空导弹系统，其射程为150公里。

“150公里射程是拦截飞机的射程，爱国者’PAC-2导弹拦截弹道导弹时射程为20-30公里，拦截高度约15公里，战斗部采用破片近炸方式，而‘爱国者’PAC-3导弹则主要用于拦截中近程弹道导弹，最大拦截距离约30公里、高度约25公里，采用动能弹头直接撞击，”韩东介绍说，“最新型的PAC-3 MSE导弹最大射高提高至35公里，具备更强的反导的能力。”

一位不愿具名的导弹专家向澎湃新闻表示，“‘匕首’导弹基于俄‘伊斯坎德尔’-M战术弹道导弹发展而来，末段的机动性与再入的弹道导弹机动弹头相比，没有质的飞跃，‘爱国者’PAC-2或PAC-3理论上都具备拦截‘匕首’导弹的能力。”

“以美国为首的北约给予了乌克兰大量情报信息方面的支持，也密切关注俄各种先进武器在实战中的表现，被俄军视为‘大杀器’的‘匕首’导弹更是重点关注对象，在北约的信息支持下，能够为乌克兰的‘爱国者’导弹作战提供支持，提升乌军对‘匕首’导弹拦截的成功率。”

韩东则认为，目前网络上流传的“匕首”导弹被拦截后的残骸真实性存疑，是否真的成功拦截有待乌军后续提供能够实锤的证据。