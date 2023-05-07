来源：中时电子报

作者：胡勇

刚刚结束的“五一”假期是中国大陆进入后疫情时代以来的首个小长假。不出所料，大陆民众压抑3年之久的消费激情在5天内集中释放。官方公布的一系列资料也引来国内外媒体高度关注，以至于假日经济成为大陆外交部记者会的话题。发言人毛宁兴奋地表示，“这个五一假期展现出中国热闹非凡的人间烟火气和经济活力，是一个名副其实的黄金周。”然而，光鲜亮丽的成绩单背后也不乏隐忧与反思。

五一假期，大陆旅客出游合计2.74亿人次，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%；出境游订单量同比增长近7倍；举办营业性演出3.11万场次，票房收入15.19亿元，观演人数约865.49万人次。与此同时，石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%；服装、化妆品销售额同比分别增长18.4%、16.5%；通信器材销售额同比增长20.1%；家电销售额同比增长13.9%；重点餐饮企业销售额同比增长57.9%…。连日来，大陆文旅部、商务部等部门纷纷公布黄金周成绩单，全线飘红，形势喜人。

除了炫目的综合资料，《经济参考报》记者还注意到，在传统热门旅游城市继续火爆的同时，不少小众旅游目的地也在“溢出”效应加持下，迎来较大客流增长。资料显示，德宏、淄博、甘南、伊犁、喀什、淮安等往年相对冷门的城市，今年五一酒店预订量同比2019年增长10倍以上。特别是近来因烧烤出圈的山东淄博还推出烧烤专列、免费停车等措施迎接游客。《人民日报》显然对黄金周的上述业绩十分满意，称其“折射出我国消费市场的蓬勃活力和巨大潜力，也见证了中国经济强大的内生动力”。

当然，对于黄金周的消费井喷，也不乏理性看待的声音。新华社旗下《半月谈》就发表评论员文章提醒，假期消费只是刺激经济的一种特殊手段。“因为前期旅游需求被压抑，借由这次假期得到一定释放，这是我们观察此次五一消费资料应该考虑的客观背景。”作者进一步分析，“长远来看，市场复苏，消费复原，还需要继续通过退税减税降费、支援企业稳岗、为民营企业营造良好发展环境等政策的落实，形成经济发展的乘数效应。”相较官媒的含蓄，一些自媒体就直白指出，旅游总人数和总收入虽然大幅增加，人均消费却在下降。还有人发现，“旅游景点里，大部分游客都是来去匆匆，他们的热情都在各地打卡上，而没有大量消费，对旅游经济的贡献没有想像的那么大。”

五一前夕，中共中央政治局召开会议强调，“当前经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高品质发展仍需要克服不少困难挑战”。疫情结束后的第一个黄金周虽然交出了漂亮的答卷，但大陆经济的全面复苏与转型升级仍然任重道远。