“华盛顿宣言”之后 东北亚面临政经变局

来源：台湾《工商时报》

工商社论

继韩国总统尹锡悦于日前赴美进行七天国是访问，与美方发表“华盛顿宣言”（Washington Declaration）引发朝鲜强烈不满之后，日本首相岸田文雄随即在5月7日造访韩国，进一步改善双边关系。对于美军的战略部署，朝鲜发出“朝鲜半岛紧张升高到核战边缘”的警告，加上日韩关系从去年以来的明显提升，美日韩还将在5月19日登场的广岛G7峰会期间，举行三国领袖高峰会，使得东北亚的政治形势，进入新的“后冷战”时代。

今年是《美韩共同防御条约》签署70周年，双方军事同盟关系再强化。这两年来，美国和韩国的联合军事演习规模一次比一次大、时间愈来愈长，无疑都是以具体行动，向朝鲜传递明确讯息。而日本从2023年到2027年“中期防卫力整备计划”的国防支出，也将逐年达到GDP的2％，以积极落实《美日安保条约》，最重要的原因之一，也莫过于回应朝鲜导弹、尤其是装有核弹头的导弹，愈来愈频繁地飞越日本上空的试射。

此次朝鲜“核战边缘”的警告，源于4月26日发表的“华盛顿宣言”，美国总统拜登承诺将韩国纳入“（象征性的）核保护伞”，免于受到朝鲜的核威慑。且继1981年之后，美国的核潜舰也将再造访韩国。事实上，对近在咫尺的朝鲜，“近距离，进行长程打击”，政治意义远大于军事意义。否则，美军如果有核武在韩国“核共享”，一方面，韩国不再有自行研发核武的需求，另一方面，这无疑是对韩国“终极的保障”，却势必造成韩国与中国大陆、朝鲜关系“覆水难收”，“核战边缘”将成为自我实现的世纪悲剧，当非世人所乐见。

5月19日在广岛举行的G7高峰会，美国也将和日本与韩国于会议期间举行领袖会谈。从4月底到5月下旬，具有重要意义的一系列外交会议，针对中国大陆和朝鲜，政治意图明显，军事紧张难免，经济贸易上的影响，也将慢慢浮现。

首先，就宏观面观之，美国主导的国际经贸组织，成效不彰。反观由中国主导，从亚细安（ASEAN）发展到包含中国大陆、韩国、日本、澳洲、新西兰在内的RCEP（区域全面经济伙伴协定），已在2022年启动。美国前总统特朗普退出TPP之后，由日本主导的CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协定），则在今年接纳英国成为新成员，两岸也均申请加入。面对RCEP与CPTPP这两大亚太地区的国际经贸组织逐渐茁壮，2022年由美国创建的“印度太平洋经济架构”（IPEF），即使有印度的参与，但迄无明确的经贸合作内容。

传统的国际组织与领袖高峰会议，无论是G7和G20，或是1989年以来的亚太经合会（APEC），宣示性的共同声明行之有年，每年由固定成员国家轮值主办，缺少与时俱进、能具体达成政策目标的执行策略，也因此，经贸发展的实质利益有限，没有“共存共荣”的前瞻性愿景。

今年G7的东道主是日本，G20的轮值主席国是印度，而美国也将在11月于旧金山举办APEC，在今年全球景气混沌不明之际，能否发挥有别于以往，更积极的促进经贸合作发展之角色，实在不容乐观。

其次，相较于美国主导国际经贸组织的“务虚”，中国大陆则长期“务实”推动或参与有具体内容的区域组织。包括：2001年成立的“上海合作组织”、2001年12月成为世界贸易组织（WTO）的会员国、2009年的“金砖国家”、以及2013年习近平就任国家主席以来的“一带一路”，乃至于陆续纳入新成员或观察员、今年还要大幅扩展的“上海合作组织”和“金砖国家”。

最后，美日韩国的“穿梭外交”，远中亲美的结果，将不利于日本和韩国的经济国力。日本2021年GDP成长率-0.2％、2022年也仅正成长0.2％，经济欲振乏力；2010年代的十年期间，GDP减少超过1兆美元，是令人无法置信的失落十年。韩国今年第一季对中国大陆出口382亿美元，比去年同期降低28.2％；对照韩国2018年对中国大陆有高达556亿美元的贸易顺差，今年全年却可能出现贸易逆差的情况，对尹锡悦政府将是难以承受之重。

务实而论，如果就经济国力观之，韩国与日本必须解决的是与邻国关系的对话，以及经贸合作的互惠，唯有如此，才有可能维持G20中等大国与G7亚洲大国既有的国际地位。