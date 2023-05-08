苏丹发生武装冲突，碳酸饮料要“断供”？

来源：中国新闻周刊

作者：余源

自4月15日爆发武装冲突以来，苏丹内乱已经超过20天。

苏丹卫生部5月2日宣布，苏丹武装部队与快速支援部队的冲突已造成550人死亡、4926人受伤。另据联合国5月1日公布的消息，目前已有7.3万人从苏丹逃往周边国家，预计将有超过80万人逃离苏丹。

苏丹武装冲突不仅造成人道主义危机，也意外地让全球的碳酸饮料制造商焦虑。

据路透社报道，由于苏丹盛产的阿拉伯胶是碳酸饮料的“关键材料”。如果阿拉伯胶出口中断，一众碳酸饮料，包括可乐、雪碧、芬达等在三到六个月内可能就会面临断市风险。

阿拉伯胶应用广泛

阿拉伯胶又称阿拉伯树胶，虽然名字带有阿拉伯，但主要产地并不在中东，而是在非洲。

中国农业农村部食物与营养发展研究所副研究员王秀丽告诉中国新闻周刊，阿拉伯胶是豆科金合欢树属的树干渗出物，这种树原产于热带非洲，特别是苏丹。不过现在已由人工引种栽培在很多地区，主要分布地区除了苏丹之外，还有巴基斯坦、热带非洲其他国家、阿拉伯、印度等地。

作为世界上最古老、也是最知名的一种天然胶，阿拉伯胶的历史最早能回溯到5000年前的古埃及，目前仍然是应用最广、用量最大的水溶胶之一。根据贝哲斯咨询调研，2022年全球阿拉伯胶市场规模达到44.16亿元（人民币，8.47亿新元），预测至2028年，全球阿拉伯胶市场规模将达到65.54亿元，年复合增长率预估为6.91%。

良品铺子产品研发工程师邹文洁对中国新闻周刊表示，阿拉伯胶是水溶性的多糖，溶解性很好，具有高浓低黏的特性，这是其他亲水胶体所不具备的。同时，阿拉伯胶含蛋白质及鼠李糖，在水包油的溶液里面，阿拉伯胶半乳聚糖蛋白中蛋白链接受油相，半乳聚糖成分与亲水组分结合，可以产生乳化稳定效果。

基于上述优点，阿拉伯胶被广泛用于食品工业中。邹文洁表示，以碳酸饮料为例，阿拉伯胶既可以增稠，减缓二氧化碳的释放，又可以乳化，分散香精油和油溶性的色素，避免在储藏过程中精油和色素上浮，形成凝结在瓶颈部位的类似于茶锈的色素圈。

如果用于糖果中，阿拉伯胶可以作为抗结晶剂，能阻碍糖晶体的形成，防止晶体析出，也能有效地乳化奶糖中的奶脂，避免溢出。比如巧克力在剥开的时候有种暗暗的亮色，这就是阿拉伯树胶的作用，它让巧克力在入口即化的同时却不粘手。

在中国，阿拉伯胶的使用也相当广泛。根据GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》，阿拉伯胶可用于数十种食品加工使用，包括调制乳、膨化食品、焙烤食品、调味品、碳酸饮料等。

全球阿拉伯胶年产量约12万吨，出口国家包括苏丹、尼日利亚、乍得、埃塞俄比亚和塞内加尔等。而对于苏丹来说，它的阿拉伯胶出口量则约占全球总产量的七成，几乎无可代替。

碳酸饮料会“断供”？

路透社报道称，像可口可乐公司和百事公司这些依赖阿拉伯胶的企业，长期都有储备阿拉伯胶。但是，全球碳酸饮料的消耗庞大，若苏丹的战火持续令阿拉伯胶出口中断，全球的库存很可能在三到六个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产线。

日前，记者购买了可口可乐、百事可乐和雪碧，但这些产品的配料表上均没有显示阿拉伯胶。

食品工程博士、科普作者云无心告诉中国新闻周刊，在碳酸饮料中，阿拉伯胶是香精和色素的载体。在配料表上，标出的是香精和色素，而阿拉伯胶作为“载体”不需要列出来。

王秀丽进一步表示，预包装食品配料标注有一定的规范，一般来说，要求标识出各种主料、配料与食品添加剂的名称，顺序是按质量或重量来排优先序的，低于2%的可以不按顺序。有些食品添加了多种食品添加剂，一般要求标识为“食品添加剂”，然后用括号标识出哪几种添加剂。有些食物的配料是用了复合配料的，这种情况下，添加少于总食品总量25%的成分，可以不标识出来。

不过对于阿拉伯胶供应受限或导致碳酸饮料断供的说法，科信食品与健康信息交流中心主任钟凯并不认同。

他对中国新闻周刊分析，阿拉伯胶不过是一种植物多糖，以现在的食品工艺来说，如果有断供可能，肯定是可以替代的。“现有的天然多糖有几十种，比如黄原胶、卡拉胶、瓜尔豆胶等，做些研发测试并不难，阿拉伯胶不会成为绝对的障碍。”

云无心也表示，食品行业会有办法替代的，但不是简单地拿另一种原料替换进去就行，而是要测试调整配方和工艺。“这是一个很复杂的操作。”

中国新闻周刊就上述问题向可口可乐和百事集团求证，截至发稿尚未获得回复。

好消息是，根据南苏丹外交部的最新声明，在与南苏丹总统基尔进行电话沟通后，苏丹武装部队总司令布尔汉和苏丹快速支援部队领导人达加洛“原则同意”停火七天，时间是从5月4日至5月11日。这份声明还指出，两位将军将任命代表参加和平谈判。

无糖成碳酸饮料趋势

目前来看，苏丹重燃战火势必会对阿拉伯胶出口造成影响，但是否会导致碳酸饮料成本上涨，甚至供应受限还需要观察。其实，就在两年前，碳酸饮料刚刚遭遇一轮原材料涨价潮。

2021年，随着“0糖”概念在饮料行业中迅速铺开，赤藓糖醇和三氯蔗糖的价格持续迎来上涨。当年4月，可口可乐宣布调价，但主要限于餐饮渠道。在业内人士看来，每一轮成本上涨，都有可能会导致行业洗牌。

事实上，碳酸饮料近两年刚从“失宠”到重回“巅峰”不久。

1927年，可口可乐公司在上海及天津设厂生产，打开了中国碳酸饮料的市场。随后，百事可乐加入竞争，至今，碳酸饮料市场仍然是可口可乐和百事可乐的天下。2021年，可口可乐和百事可乐两家企业占据国内碳酸饮料近九成的市场，市场份额分别为53.4%和32.2%。

然而随着消费者健康意识的增强，以及世界各国纷纷尝试推行少糖政策，碳酸饮料在2014年后突然跌入谷底。

根据前瞻产业研究院数据，从2012年到2018年，传统碳酸饮料销量的增速经历跳楼式下跌，在2015、2016、2018三年均出现负增长。与此同时，碳酸饮料在软饮料行业的占比也呈下降趋势，2005年市占率为23%，到2021年已经下降至16.98%。

2018年，元气森林推出无糖气泡水，并在连续三年的“双十一”购物节中，超过可口可乐和百事可乐销量。无糖碳酸饮料正式迎来了自己的时代。

随后，各大厂商纷纷加码布局低糖碳酸饮料，市场也终于在2019年重回上升通道。前瞻产业研究院数据显示，2021年，中国碳酸饮料销量为118.95亿升，同比增长8.63%。未来碳酸饮料市场规模将以8.58%的速度增长，到2027年中国碳酸饮料市场规模将达到1622亿元。

这一点从可口可乐2023年一季度财报也能得到佐证。

4月24日晚，可口可乐公司发布了2023年第一季度财报。财报显示，可口可乐公司第一季度营收109.80亿美元（145.61亿新元），同比增长5%；净利润为31.13亿美元，同比增长11%。

按区域来看，全球单箱销量同比增长3%，而亚太市场单箱销量同比增长10%。“中国、印度和澳大利亚引领增长。”可口可乐在财报中“点赞”道。