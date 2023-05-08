银行经济危机接踵至 美国无力抵挡灰犀牛

来源：香港《星岛日报》社论

美国地区银行股价上周五挟空仓大反弹，但股价反弹不代表银行危机纾缓，在储局不停步加息、信贷紧缩、商业地产又近爆煲下，银行危机难解，并可能催化经济衰退，衰退倒过来再添银行重压。在此恶性循环隐现之际，储局及民主、共和两党只图卸责，银行、经济危机恍如无人驾驶，徒添失控风险。

近200银行有资不抵债风险

美股道指上周五急弹546点，升幅达1.65%，连日挨沽的地区性银行股价出现报复式反弹，上周四暴挫60%的加州西太平洋合众银行（PacWest）暴升81.7%，周四大跌23%的阿莱恩斯西部银行（WAL）亦急涨49.23%。地区银行之前暴跌，因硅谷银行和标志银行在3月初接连倒闭后，一直在救亡的第一共和银行终扯白旗，须美国最大银行摩通上周一出手收购。这次收购说明地区银行危机未除，PacWest与WAL可能沦为第四、第五家倒闭银行，PacWest股价自3月至上周四共蒸发91%。

地区银行股价上周五成功夹空仓，皆因美国上月就业数据理想，振奋股市，美国政府也表明要调查银行被沽空，再加上摩通出口术，发报告指WAL等银行股被严重沽空，调高它们评级至“增持”。

地区银行股价反弹只因市场夹空仓，并不代表银行危机解除，尤其联储局上周还加息四分一厘，加重银行经营压力。此轮银行危机导火线正是储局去年3月起大幅加息，至今共加息5厘，使地区银行所持长债价格暴跌、大额存户提款还债，造成银行资不抵债，遂引发存户信心危机和挤提，终使两大地区银行不支倒闭。

地区银行危机过去两个月看似纾缓，但存款持续流失、储局在3月和上周再次加息，都加重地区银行压力，第一共和银行终于倒闭，揭示地区银行危机深重，美国经济学家研究指，美国有186家银行有资不抵债和挤提风险。

储局主席鲍威尔上周三加息后放风，加息行动可能告终，这非因储局已成功遏制通胀，目前通胀仍明显高于储局目标水平，而是储局要避免再为银行和经济添压，才不得已叫停加息。上周五就业数据良好，失业率重返半世纪低位3.4%，使市场忧虑储局要被逼再加息遏通胀，储局陷入加息、不加息都错的困局。

其次，美国银行业存款持续流失，过去三周累计流走逾3600亿美元（4772亿新元），与去年同期比更流失9600亿美元，存款流失加深银行资不抵债压力，也使银行须大幅紧缩信贷，收紧信贷势将打击经济活动，可能推高银行呆坏帐，加深银行资不抵债问题。

商业地产或成下一爆煲行业

市场还关注银行收紧信贷，可能加剧商业地产市场危机。股神巴菲特的拍档芒格近日警告，美国商业地产正酝酿“风暴”，多家美国投行如高盛、摩通、摩根士丹利近期也示警，指商业地产可能是下一个爆煲行业，而银行手上持有大量商业地产的不良贷款。

雪上加霜的是，银行危机、信贷收缩再加上储局大幅加息的冲击，美国首季经济增长跌至1.1%，加息冲击经济效应估计还将持续半年，经济衰退阴影上升也加深银行和商业楼宇爆煲风险。

美国银行危机、经济衰退的恶性循环，虽清晰可见，美国政府对这只灰犀牛却显得束手无策。储局前年低估通胀、去年大幅加息，都证明储局并非解决问题锁匙，反而是加剧问题的帮凶，储局能否担负化解危机重责，惹人质疑。

至于民主党籍总统拜登与控制众议院的共和党，则忙于为银行危机卸责，拜登指责共和党籍前总统特朗普放松银行监管，导致危机，共和党则反指是拜登政府监管不力。两党为争夺明年底总统大选选票，已陷激烈党争，连债务上限这样可导致美国赖债的重大事项也成恶斗工具，期望两党合力解救银行危机和经济困局，只是缘木求鱼。

美国政治失能，使银行、经济危机变得更深重。