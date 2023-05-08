放话撤退又收回：瓦格纳联合车臣羞辱国防部 能当俄国安禄山？

来源：香港01

作者：刘燕婷

5月9日俄罗斯胜利日阅兵前夕，瓦格纳集团（Wagner Group）上演了政治大戏。

4月29日，瓦格纳创办人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在接受亲政府博客别哥夫（Semyon Pegov）访问时称，瓦格纳集团只取得10%至15%的所需弹药，俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）应立即发放弹药，否则自己将向总司令报告问题，并可能让瓦格纳部队撤出巴赫穆特（Bakhmut）。普里戈任同时警告，乌克兰军队或在5月15日之前发动反攻，届时将是俄罗斯的“悲剧”。

或许是为回应普里戈任，俄罗斯国防部于4月30日撤换负责俄军后勤的最高级将领米津采夫（Mikhail Mizintsev），改由俄罗斯国民近卫军前军官库兹缅科夫（Alexei Kuzmenkov）接替该职务，前者则转任瓦格纳副指挥官。

5月5日，普里戈任再度惊爆，为避免部队无意义折损，将在5月10日让瓦格纳撤出巴赫穆特，同时强调责任全在俄罗斯国防部，“在没有弹药的情况下，他们注定会毫无意义地死去。”5月6日，普里戈任直接致信绍伊古，要求对方在5月10日凌晨前颁布作战命令，将巴赫穆特移交给车臣领导人卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）旗下的艾哈迈德营（Akhmat Battalion）部队，“因为届时瓦格纳将完全失去战斗潜力，相信艾哈迈德营部队能够夺取仍处于乌克兰控制下的剩余2.5平方公里土地。”而卡德罗夫的回应相当“有志一同”，称自己已致信俄罗斯总统普京（Vladimir Putin），准备接管巴赫穆特。

然就在外界议论纷纷，猜测普里戈任究竟是虚晃一招、抑或俄罗斯当真弹药见底时，普里戈任又于5月7日忽然改口，称俄军已承诺为瓦格纳部队提供更多弹药支持，同时指派特别军事行动副指挥官苏罗维金（Sergey Surovikin）与瓦格纳合作，言谈之间暗示瓦格纳将会继续驻守巴赫穆特，与乌军作战。

局面至此，“撤出巴赫穆特”的戏码终告落幕，但普里戈任如此操作，不仅是让俄方内部矛盾进一步浮上台面，也可能为其个人带来险恶的战后结局。

瓦格纳与车臣的图谋

首先，不论普里戈任实际获得了什么，是炫示了要价能力，或是得到俄军的进一步协助，此举都严重羞辱了俄罗斯国防部，而卡德罗夫也参与其中。

从普里戈任的姿态来看，其显然有意联合卡德罗夫，凸显俄罗斯国防部与正规军的无能，好将瓦格纳至今在巴赫穆特的一切挫折归咎前者，同时为沉寂已久的车臣部队创造表现机会，否则便不会在部队交接上刻意排除正规军，包括在巴赫穆特周围、瓦格纳部队南北侧翼处作战的俄罗斯空降部队（VDV），而选择距此稍远的车臣部队。

况且，车臣战力并不如其宣称的勇猛。在瓦格纳未撤出巴赫穆特的情况下，若将车臣的艾哈迈德营部署至此，确实可在一定程度上增强俄方战力，但从现实来看，车臣的艾哈迈德营过去虽部署在卢甘斯克州的比洛霍里夫卡（Bilohorivka）与部分南部战线上，却一直不是决定性的进攻主力，其原因可能是车臣未能承受高强度的作战进程，导致卡德罗夫要求普京“减少负担”，或是普京担忧车臣部队的伤亡会触发当地仇恶情绪，致使北高加索再度不稳，故权衡之下决定维稳至上。简言之，要以久未担任进攻主力的车臣部队取代瓦格纳，如若当地真的情势危急，恐怕只会每况愈下。

由此视角来看普里戈任的“撤退威胁”，便可发现几重思路与计算。第一，如若瓦格纳最终并未撤出，而是留在巴赫穆特继续作战，普里戈任此时对俄罗斯国防部的埋怨与指控，将有助于形塑以下舆论氛围：瓦格纳之所以对巴赫穆特久功不下，是因俄罗斯国防部扯后腿，而非瓦格纳战力不足。

此前2023年1月索列达尔（Soledar）战役时，瓦格纳便曾与俄罗斯正规军争抢战功：普里戈任于1月10日自行宣布瓦格纳已占领索列达尔，结果现实证明乌军仍在当地鏖战，最后直到1月16日，乌方才正式承认索列达尔沦陷于俄军之手。而在此次巴赫穆特战役，普里戈任又重演了前述剧情：在尚未攻克前便一再声称已经占领，导致外界对其“战果宣称”渐失兴趣。此次其突然指责俄罗斯国防部，从普里戈任的视角来看，或可为自己与瓦格纳挽回些许面子。

第二，如若瓦格纳撤出后、改由车臣接手，普里戈任依旧有机会获益。因为一旦战况真如卡德罗夫所吹嘘，艾哈迈德营在“几个小时内”快速推进并占领巴赫穆特，普里戈任形塑的“国防部无能”议程依旧能继续，因为车臣部队同样是相对独立于正规军的存在，且普里戈任大可宣传瓦格纳在中前期战役的浴血奉献，卡德罗夫则可为自己累积军功，尽管其有一定程度的不劳而获，毕竟从现实来看，战斗部队不会在不连续的瞬间突然耗尽所有战斗力，所谓“瓦格纳将在5月10日午夜整点失去战斗力”之说，更多是普里戈任的夸大修辞。

而一旦车臣接手后战况不佳，卡德罗夫仍可继续普里戈任的宣传框架，将前线挫折归咎于俄罗斯国防部，称其一直未能满足自己的弹药需求、部队实在巧妇难为无米之炊。如若国防部选择冷处理卡德罗夫的接管请求，普里戈任将可与卡德罗夫一起强化“国防部争功”的宣传力道，称若不是后者阻拦，巴赫穆特早已被攻下。

普里戈任的荣光能否持久

综上所述，国防部几乎没有“不失血”的应对选项。而观察后续发展，俄罗斯国防部并未立即回应，显然是感受到了普里戈任“偷袭”，需要时间思索下一步。而从普里戈任最终表示“已获得所需弹药与苏罗维金协助”来看，其虽让国防部在一定程度上唾面自干，却也使得彼此关系进一步恶化，最终可能引火自焚。

一来，不论瓦格纳战功如何彪炳、俄国防部是否拖欠其弹药供给，普里戈任此举在国防部看来，都是“不顾大局”的作法，因为眼下正是两大重要节点前夕：乌军所谓“大反攻”，以及俄罗斯的胜利日阅兵。

首先是传闻中的大反攻，不论此次是否会发生、成功机会有多少、力道有多强烈，俄军经历此前被迫撤出哈尔科夫、半壁赫尔松的经验，此次势必不会掉以轻心，会持续确保各处战线拥有一定防御能力。从俄方视角来看，由于巴赫穆特已进入消耗战后期阶段，乌克兰要在此处展开反攻的机率应该极低，且战事已持续一段时间，占领巴赫穆特对瓦格纳来说当然是战功，但俄罗斯整体来说，其实没有太大惊喜与鼓舞效果，故在整体战局考量下，加重在其他战线的军事挹注，其实是相对合理的作法，但普里戈任登高一呼后，其恐怕要调整原有规划。

接着是胜利日阅兵。其实2022年冲突初发时，各方大多没有预期战事会拖过该年的胜利日阅兵，故后来阅兵举行前夕，各界普遍预期俄方可能会有某种重大宣示，以鼓舞军方与全国士气，例如正式对乌宣战或宣布动员，但结果并未照此发展。而伴随战事持续超过一年，来到2023年的胜利日阅兵，俄军尽管有进行消耗战的准备，氛围仍不可谓不紧张。在此情况下，普里戈任还持续谴责国防部与正规军无能，无疑是将本就尴尬的俄军“架在火上烤”，且其在获得国防部的弹药承诺后，还口出苏罗维金“是唯一知道怎么打仗的将领”之语，其实普里戈任是否真的赞赏苏罗维金不是重点，重要的是，此话明显是在暗贬苏罗维金的两位上司：身为俄罗斯现任防长的绍伊古，以及现任“特别军事行动”总指挥格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。到头来，还是传递了国防部与正规军无能的叙事。

其二，普里戈任此次公开索要弹药，既得罪俄军，也着实让普京脸上无光。自2022年战争爆发以来，西方媒体屡屡报道“俄军弹药见底”“军备库存吃紧”的消息，营造俄方攻势难以久持的舆论氛围，普京好不容易通过军事改革法案、强迫国内军工产业提高产能、向不顾虑西方制裁的其他国家私下采购，才让炮战烈度不至于衰退太多，逐渐了化解外界风声、稳定军心，绍伊古甚至还在5月2日公开表示，目前俄军弹药充足，足够对敌开展有效火力打击，“与2022年年初相比，基本武器的采购量是去年的2.7倍，急需武器的采购量是去年的七倍。”没想到才过几日，便被普里戈任打乱风向。

而普里戈任暗贬绍伊古与格拉西莫夫，其实也会强化“普京决策错误”的叙事。在此之前，苏罗维金曾是“特别军事行动”总指挥，不论后来发展是基于军中权斗或其他考量，让其退居格拉西莫夫副手，终究也是普京的决策。

简言之，普里戈任对国防部与正规军的过度质疑，最终都将化作射向普京的箭矢。而从普京的视角来看，眼下其不能没有瓦格纳在前线冲锋，且后者在俄罗斯内部的右翼阵营颇具威望，故不论是为维持前线或团结内部，普京都不可能在此时彻底无视普里戈任的要求。然待至战事结束，其恐怕就难再有光环护体。

首先，瓦格纳再怎么公开行动，其性质终究是雇佣兵、而非正规军。不论俄乌最终谈判结果如何、俄军会实控乌克兰多少土地，在俄乌接触线必须稳定、芬兰与瑞典将相继加入北约、美国已强化波兰等北约东翼的局势下，俄罗斯军方的角色将持续吃重；且眼下普京参与2024年总统大选并连任的机率极高，在维持政治秩序稳定的考量下，俄罗斯的战时高压体制不会一夕解除，其军工复合体也将持续势大，未来可能形成普京与军方共同监国的实际局面，若绍伊古与格拉西莫夫继续掌权，想必不会忘记今日“胯下之辱”。

再来，战争结束后俄罗斯当然还需要瓦格纳执行海外行动，例如叙利亚与非洲战场的军事任务，但与曾跟俄罗斯进行二次独立血战、引爆北高加索多年动乱、牵引分离主义与恐袭危机的车臣相比，瓦格纳实在没有过度吵闹的本钱，普京也没有竭力安抚的必要。如若战后军方希望总统有所行动，例如撤换或架空普里戈任的瓦格纳领导职务、改派他人，普京未必不会考虑。

两相对照，卡德罗夫长年在车臣自行其是、俨然“国中之中”，于中国互联网素有“卡禄山”之称，即其堪比割据一方、发动安史之乱的唐代节度使安禄山，即便战后可能声量下降，却也应能保有车臣总统之职；而普里戈任战前即是普京心腹，又因俄乌战争提高不少声量，眼下确实风头无两，可以压过卡德罗夫，却终究缺乏正规军与车臣各有的特殊本钱，如若持续见罪国防部，即便能带领瓦格纳打赢在乌克兰的战争，却也未必打赢战后的俄罗斯内部斗争。