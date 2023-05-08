赖清德的青年选票危机

来源：台湾《联合报》社论

为了抢攻年轻选票，民进党主席赖清德开设YT频道，推出《看见，赖清德》系列影片，首部曲忆苦思甜说从前。与此同时，行政院动员11个部会，投下160亿元（新台币，6.91亿新元），计划在四年后让青年均薪达到4.2万元，以抢救青年低薪危机。民进党党政一体，有计划地争取年轻选票回笼，然而画大饼政策虚幻不实，会让赖清德对年轻选票的召唤更感艰辛。

理由很简单，劳动部推动了四年的投资青年就业方案，去年15至29岁青年失业率8.38％，是2009年金融海啸以来最低水准，但为整体台湾人失业率两倍以上；而15至24岁青年劳动参与率更低于OECD国家平均10个百分点。也就是说，年轻人除了受教育年限较长外，失业状况和就业参与都不理想，青年工作难求也变成严重社会问题。

劳动部怪罪七成青年选择投入服务业，是影响青年低薪和职涯发展的因素；蔡政府的解决之道，是增加特定学门招生名额，鼓励青年投向资通等高薪产业。解方看似成理，恐怕是官样文章，并将冲击台湾长期的人才培育与社会发展均衡。其实解决青年低薪就业问题的根本，不在产出多少工程师，而在创造更多元的就业机会与发展。以资通产业的资本与专技门槛之高，能聘多少人？要用稀缺的高薪行业，解决普遍的青年低薪问题，根本是画错重点，缘木求鱼。

蔡英文总统连任时曾许下“四大青年政策”，要在“就学、居住、就业、创业”挺青年；其中除了撒币减轻学贷做到外，其余政策全部跳票，因此才要再画大饼争取年轻人。赖清德看到柯文哲的青年支持率高，短影音奏效，所以东施效颦开设官方影音频道；但不易掀起共鸣，因而行政院要再撒币。问题是，钱花得再多，青年们的困境无解，低薪更难解套，日子难过，还要年轻人仿效当年的“肚子扁扁，票投阿扁”，只怕是痴人说梦。

蔡英文四年前连任能抢下七成年轻选票，香港反修例事件是一大助力，“辣台妹”的塑造也有功劳。但形象包装终究禁不起时间考验，民进党执政傲慢、口号胜过实质，根本无法解决民众现实困境。一如防疫三年，蔡政府政策屡屡失误，却不断扩权并夸饰政府功劳，反而加深民众的痛苦与厌恶感。这样的施政风格，并未因内阁改组“苏下陈上”而改变；只撒币不办事的作风，更会加深年轻选票对“讨厌民进党”感受。

更严重的是，两岸僵局无解，台海情势升高，蔡政府不得不延长青年役期，并配合美国“刺猬防卫”要求，强化动员与民防准备。但民力动员必然劳民伤财，又因台湾情势难料，不但影响个人的生涯规划与展望，也让青年世代对未来充满不确定感。这样的困境，如何召唤年轻人拿出热情来支持民进党？这样的局面，也绝非赖清德一句“信赖台湾”就能破解魔咒。年轻人已被“假辣妹”骗得日子越来越苦，怎会不想改变、怎会不想换人做做看？

2024总统大选，赖清德除了继承蔡英文路线外，至今尚未拿出能让年轻人看到未来希望的台湾明确方向，遑论还要设法为民进党执政不力的包袱解套。最近网络声量，郭台铭、柯文哲较获年轻人青睐，关键因素不在于他们的政策主张是否成熟，而是他们的直白创意，让人对苦闷局面有改变的可能产生期望。赖清德的短影音把年轻人带回从前，但年轻人盼望未来改变的心情将决定2024大选的结果；谁能改变台湾困局，谁就有选票，想问鼎大位者必须要提出答案。