当战场发生在台湾本岛，每人拥枪恐慌乘以100倍？

来源：风传媒

作者：蔡壁如

外交部长吴钊燮日前在接受外媒访问时说：“保卫台湾是我们自己的责任，台湾不会要求别国为我们而战，我们要了解我们自己的责任。”

接着，国防部长邱国正也说战争一旦开打，全台不分前后方。这不也就和我之前说的“台湾这么小，所谓的战争前线就是后线”一模一样吗？所以，今天我想谈谈在战争阴影下，台湾人真的准备好了吗？

假如战争爆发在台湾本岛时，不要说军人、武器的准备是否充足，我就问，我们的医疗量能可不可以支撑战场伤亡的紧急应变？如果大量的伤亡涌入医院，医疗物资够不够？会不会挤压原本的医疗量能？如果这还不能让你想像出战争的样貌，那就让我们回想2021年5月疫情在本岛爆发的时候。

当时，街道上空无一人、也没有店家敢开门，甚至药局都拉下了铁门，机场爆满出走的人潮、医院找不到护理师，政府在征集退休医护的志愿者，当我成为那个第一个报名要进医院担任志愿者时，很多人为我紧张，连我女儿都叫我不要回家……当时在立法院也接到很多医护人员家长的电话，说他们不要让自己的儿女继续留在医院工作……

因为各式各样物资的不足，到处都是排队的人潮，还有人为了抢疫苗残剂挤破了头……这样的场景和恐慌，当每个人都拥有一把步枪时，会不会在战争爆发时用乘以100倍的规模发生？

这不是我在危言耸听，因为连我们的国防部长、外交部长都说战争不分前后线、打战是我们自己的责任，不要预期其他国家会来帮我们了，执政党目前的军武采购逻辑也是如此，甚至行政部门也在加强召募民力、盘点平战转移机制，之前甚至还要将高中生列册，这种让“全民备战”的氛围，当然引发社会忧虑。

面对战争的可能，我们必须要尽可能的建立自制理性的社会共识，避免社会因为过度恐慌造成的自我毁灭。这种自制理性的共识，必须在准备充足的情况下才能建立。

所以，我要问：如果有大量伤患时，有没有足够的医护人员应付？如何动员？是不是有足够的医护人员可以组建出一个个的野战医院？医院和医院之间如何横向连系？紧接而来的问题会是有没有足够的水？野战医院紧急手术设备有吗？简单的包扎之后，能不能快速现场后送？以前演练核灾时，还有后送的问题，但如今，很有可能就像国防部长邱国正说的，一旦开打，没有前后线之分，可怕的反而是根本没有撤退后送的问题。

无人机攻击克里姆林宫事件在国际间闹得沸沸扬扬，这样的事件会不会发生在台湾？上个月底、这个月初不是才有中国大陆无人机一次顺时钟、一次逆时钟的把全台湾绕了一圈又一圈吗？

我有一个朋友她的女儿正在英国留学，女儿的同学跟她说，台湾现在很危险，千万不要回台湾。是不是国际上也都在这么传：一旦台海发生战争，没有其他国家会来帮我们？

如果真是如此，蔡英文总统喊的“民主夥伴坚定相挺”是喊假的？要“台湾站在世界民主阵营的第一线”指的是台湾人民要拿起AK47步枪站上第一线吗？