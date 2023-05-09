华盛顿继续胆小鬼博弈 债务僵局迅速化解难抱希望

来源：彭博社

作者：Josh Wingrove、Billy House

美国总统乔·拜登和众议院议长凯文·麦卡锡的债务上限之争来到一个关键时刻，周二双方的会议未必能给局势带来转机，反而可能让僵持局面愈演愈烈。

拜登将于周二在白宫接待麦卡锡和其他国会领导人，届时麦卡锡将以削减开支作为暂停或者提高债务上限的条件，而拜登将会主张将两个问题分开来谈，并呼吁提高债务上限。

利害关系远不止政治层面，美国政府债务违约必然会引发市场抛售，白宫曾表示这可能导致数以百万人失业。上周美国国库券市场显示了投资者对6月初政府无法偿还债务的恐惧，然而，市场对于此次会谈的期望值却很低。

拜登已经表示，他计划坚持誓言，不针对债务上限进行谈判，因为谈判将树立一个危险的先例，使共和党人可以将美国经济作为要挟来争取他们期望的政策。

麦卡锡则坚持认为没有其他选择。麦卡锡对在众议院占微弱多数的共和党人的掌控力，依赖于他对保守派削减支出的呼吁言听计从。另外，周末期间他在该问题上的立场变得更加坚定，因为包括参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔在内的43名参议院共和党人签署一封联名信，声称不支持单纯提高债务上限。43人签名意味着，即使民主党人提出无条件上调债务上限的议案，也无法克服共和党人冗长发言阻挠程序。

华盛顿这种互不相让的胆小鬼博弈也促使人们重新审视政府采取非常做法、例如拜登援引第14修正案的可能性。该修正案称美国公共债务的有效性不容置疑。

白宫一方面希望将危机的责任推卸给国会，同时也不愿做出让步。在这种背景下，拜登政府周末淡化了这种可能性。拜登上周五在接受MSNBC采访时被问及他是否准备好使用第14修正案时，他说“还没到这个程度”。

财政部长珍妮特·耶伦周日警告说，这样的做法可能会引发“宪法危机”，对避免不必要的经济伤害于事无补。经济专家警告说，这种未经检验过的法律手段，不仅会面临在法院受挫的风险，令美国立刻陷入财政危机，也会吓坏投资者并提高政府的借贷成本。

耶伦在接受ABC新闻采访时说：“我们将遭受自己一手造成的经济和金融灾难，总统拜登和财政部无法采取行动来防止这种情况发生。”

虽然拜登和耶伦都拒绝完全排除在谈判失败的情况下采取这种行动的可能性，但他们都强调，希望在周二的会谈中达成协议，为联邦预算建立一个单独的谈判机制。

从1月份开始，双方就开始力求获得更多的筹码。当时美国财政部开始采取所谓的“非常规措施”，以避免超过31.4万亿美元的债务上限。

拜登政府3月份发布了预算计划，并敦促麦卡锡也这样。后者则通过了共和党一党支持的议案，提出将美国债务上限提高1.5万亿美元，但同时美国政府要在10年内累计削减4.8万亿美元的预算，该议案没有可能性在参议院获得通过。