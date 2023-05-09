绿去中国化 反共不反中为遮掩

来源：联合新闻网

作者：郑自隆

最近有意逐鹿台湾总统大位的人，纷纷提出两岸政策，有杯子论、钢索论，也有“备战、不求战”的主张；以“战”为前提，买武器布地雷，让台湾变成火药库，危矣。

两岸大战略一定是此次大选的决战点，其他的公共政策相形之下将沦为次要。在台湾，很多人思考两岸互动，其假设前提认为中国大陆硬要统一台湾是“领土野心”，但真的是这样吗？台湾对整个中国领土而言，四百年前康熙就说了，台湾乃弹丸之地，得之无所加，失之无所损；大陆民间社会并不认为统一台湾就是为了扩张版图，若北京以“领土扩张”作为侵台理由，也不会得到民间的支持。

中国民间社会认为统一是“民族感情”，百多年前在祖先手上割弃，现在做子孙的就应该收回，因此“一点都不能少”；这样主张，对台湾人当然有辩论空间，但民进党政府一直以中国大陆的“领土野心”建构两岸政策，不知是无知还是装傻？以“抗中保台”凝聚选票巩固政权也就算了，如果导致战争，真的会成为罪人。

两岸战火边缘，要和平一定得“求同存异”，而非零和；不能将政治上的“独立”或“统一”变成唯一选项。台湾民众对“中国”的想像有四个面向：

血缘中国：台湾人祖先当年无论是求口饭或避秦，都是渡黑水沟而来；客家人堂号、河洛人祖茔书写原籍，就是血缘的不忘本。即使原住民，经过四百年通婚也有广义的汉人血统，台湾与中国的血脉关系哪能说断就断？更何况现在多的是两岸通婚，多少孩子有“中国妈妈”或“中国拔拔”。

历史中国：台湾历史只有四百年，但既然先祖来自中原，那秦皇汉武、赤壁风流、王朝更迭的精采历史要不要继承？舍两千只取四百，自成井蛙夜郎，聪明乎？即使自限四百年，东宁、有清、国民党辞庙来台，甚至日治时代，文人雅士孺慕祖国；政权分隔即使藕断，情感仍然丝连，台湾历史和中国割也割不断。

文化中国：台湾语言、文字、习俗、宗教无一不和中国有关，河洛话就是源自中原古音。农历三月随妈祖行脚、七夕拜七星娘娘，漳州人拜开漳圣王、客家人拜三山国王，这些神祇都来自闽粤原乡。临兰亭集序、看富山春居图、读唐诗宋词，与古人神游，也是台湾知识分子生活的一部分；在地文化当然应该光大，但刻意抑中扬台，总觉心虚。

政治中国：施琅的平台纪略碑说：台湾远在海表，昔皆吐蕃，未有所属；至澎湖一战，伪军全没，遂入版籍。扣除日治50年，台湾与中国的主权关联或牵扯仅350年；但自1949年政治中国已分裂为二，两岸制度截然不同，勉强统一只会造成灾难。

两岸要“求同存异”，“求同”就是承认血缘中国、历史中国、文化中国，这三个元素合起来就是“中华民族”；“存异”就是尊重彼此差异，绝不勉强凑合送作堆。但民进党因选举操作“去中国化”主张，已将历史中国、文化中国的连系破坏殆尽；而近日试图弥补的“反共不反中”，也显遮掩。

尤其谈“反共”也是不对，且不说是否刺激北京，大法官会议已明表示主张共产主义属言论自由，总统候选人何必限缩。“反共”是六十年代东西方冷战的口号，也是蒋介石之牙慧，现今还有此思维，真不知今夕何夕？

“求同存异”方能构筑两岸和平架构，共同主张一个中华民族就是“求同”，搁置政治纷扰、让时间解决，就是“存异”；当供奉相同祖先，兄弟即使分家自立门户，仍是一家人，不是吗？

作者是政大传播学院兼任教授