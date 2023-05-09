从木马屠城到反共不反中

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

面对两岸冲突危机，赖清德备战总统大选，拟将两岸论述聚焦“反共不反中”。征诸赖清德多年来发言，这个发夹弯有多少可信度，恐是个大大问号。

赖清德过去对两岸议题，一向是“语不惊人死不休”。说两岸直航有“木马屠城”之虞，是他担任立委时所说。但当选台南市长后为争取两岸航点，他极力辩称自己不反对直航，甚至提出“亲中爱台”之说。摇摆之大，令人啧啧称奇。

2019年，赖清德欲挑战蔡英文争取民进党总统提名，“亲中爱台”遭绿营质疑，他又高速回转，说“制定新宪时机已到”。理由之一，是这部宪法“在中国制定，有大中国思想，影响台湾团结和进步”。要说这不是“反中”，其谁能信？

赖清德曾自称是“务实台独工作者”，说法也一再游移，真的很“务实”。他对中国，究竟是“抗而不反”，还是“反而不抗”；或是“不反不抗”，抑或“既抗且反”，越说越模糊。唯一确定的是，“反共不反中”不会是终极版本，哪天再度改口，也不让人意外。

民进党总统提名已定于一尊，但两岸主张是否“蔡规赖随”，又将“随”到什么地步，至今仍是未知数。最麻烦的，倒不是如何整合民进党内部主张，而是赖清德如何整合他自己，才不会自我矛盾吧！