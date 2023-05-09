无人机灰色冲突风险 不可不防

来源：中时电子报

旺报社评

俄罗斯“胜利日”前夕，克里姆林宫遭无人机攻击，俄罗斯指责乌克兰发动恐攻，乌克兰否认，有西方情报单位怀疑是俄罗斯自导自演，几乎同时，俄罗斯南部军事基地油库，接连遭到无人机攻击，随后乌克兰也连续遭俄军无人机与导弹袭击。无独有偶，大陆东部战区空军4月27日出动TB-001无人机，由台湾西南经巴士海峡、台湾东方、东北方海上防空识别区进入东海，逆时钟绕台一圈，5月2日再以BZK-005无人机反向绕台一圈。无人机两度绕台时间点，与美国25家军火商来台访问差不多，解放军可能借此表达反对美商与台湾合作发展武器的立场。

大陆无人机两度绕台

近年无人机技术与运用发展迅速，从早期做为玩家礼物，到进行空中表演、军用航拍侦察等，美国企业则把无人机作为外卖运送工具。机器人的发展同样日新月异，两者若都往福国利民的方向发展，必然是人类的一大福音。遗憾的是，两者作为战争工具的使用却越来越普遍，人类加速进入“无人化”战争时代。

以美军为例，近年投入大量资源发展无人机技术，试图在未来高威胁性战场中发挥更大作用，而且已有相当大的成就。美军也依照作战特性及急迫需要，针对未来战场及威胁的定义，提出无人机与机器人发展计划，并结合网络、人工智能、太阳能供电等先进技术，无人机与机器人将成为美军未来战争的主要武器。

解放军相关的发展也非常迅速，已成立一支庞大且日益精良的无人机部队，不仅用于执行“灰色地带”行动，也可用于战时，直接或间接支援各种军事任务。大陆出口的无人机，在中东及北非等地区，被当地国家用于对付叛军、游击队等任务，其精密度及战力虽不如美国制造的先进无人机，但因价格便宜，仍获得大量第三世界国家采用。

台湾无人机发展正急起直追，中科院透露，已掌握将军方淘汰F-5战机改装为无人机或靶机的技术。经济部去年9月在嘉义成立无人机国家队，国防部同时释出3000架、500亿元规模的订单，让企业有充裕资金投入研发生产，锐鸢二型无人机已进入量产前准备工作。另方面，台军向美国订购的4架MQ-9B“死神无人机”，预计明年初接收首架，可望下半年飞返台湾，所有装备预计116年完成接收，台军即将进入无人机时代。

从无人机发展面向来看，作为战争工具使用，应该是最主要目的，否则美国25家军火商也不必千里迢迢的来台寻找合作商机。只是，无人机若广泛应用到战场，战场无人化的结果，是否反而增加战争发生的可能？这是台湾需要深思熟虑的问题。以这次受到无人机攻击为例，乌克兰和美国都否认发动攻击，甚至怀疑是俄罗斯自导自演，企图在“胜利日”激化俄军士气，为发动新攻势做好准备。

慎防被利用干扰选举

不管是否真为罗生门，俄罗斯外长拉夫罗夫宣称，这是一种敌对行为。他还回应“无人机袭击克里姆林宫事件是否会被视为宣战的理由”时说：“我们不会只讨论宣战理由，而是会采取具体行动来进行回应”。换言之，俄罗斯视无人机攻击行动为必须回应的战斗行为。

克里姆林宫遭无人机攻击事件，至今真相不明，交战双方都有可能，也有可能是恐怖组织或激进团体所为，企图扩大俄乌或美俄之间的冲突。显然无人机已成为想要制造战争的激进团体或个人廉价的武器。台海处于高度对峙危机状态下，即将到来的总统大选中，若激进一方认为可能无法赢得选战，是否可能使用无人机攻击军事设施，再嫁祸给大陆，除了干扰选举的进行外，严重的话也可能让选举中断。

2004年偶发的“两颗子弹”，都可以改变选战的局势，不管是两岸之间的战争，或蓝绿之间的选战，若有人以廉价、容易操作的无人机针对敏感地点，如政党造势活动现场、总统府、政党中央党部、总统候选人竞选总部，甚至军事设施发动攻击，即使不能造成严重伤亡或损失，其政治效应却难以想像，可能改变最终的选举结果，若涉及军用设施或军队活动，后果更为严重。特别是两岸关系紧绷之下，激进团体可能利用无人机制造与挑起战争，不可不防。