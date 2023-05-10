美国ETF投资者再次看好新兴市场 但中国股票除外

来源：彭博社

美国交易所交易基金(ETF)的投资者再次开始青睐新兴市场股票，但其中不包括中国。

iShares MSCI新兴市场（不含中国）ETF（代码EMXC）投资于除了中国之外整个新兴市场的股票。上周该基金获得了1.48亿美元资金流入。这是该基金连续第五周资金净流入，并且流入规模创出五个月来最大。台积电、印度信实工业公司和淡水河谷都在该基金的最大持仓股之列。

与此同时，专门投资中国股票的ETF上周再次未能获得新的资金流入。尽管估值下降和增长前景改善正在吸引一些投资者回到新兴市场，但中国经济复苏势头不如人意，以及地缘政治紧张局势和监管风险加剧，都削弱了投资者对中国股票的投资热情。自1月底以来，MSCI中国指数就跑输MSCI不含中国的新兴市场指数，两者之比处于12月初以来的最低水平。

“中国经济所面临的挑战是巨大的，对国际资本流动和国内资本配置有严重影响，我们认为中国面临越来越大类似日本的经济停滞风险，” Loomis Sayles ＆ Co.驻波士顿的基金经理Ashish Chugh上周五在电子邮件采访中表示。“过于庞大的房地产行业和地方政府债务是对长期增长和偿付能力的重大风险。”

在过去七周中，EMXC有六周上涨，并且自10月7日以来从未出现过单周的资金外流。甚至在2月和4月份新兴市场 遭到抛售期间，投资者仍然在买入该基金。这支全股票基金21%的资源配置在台湾股票，20%配置在印度股票，韩国和巴西股票分别为17%和7.4%。

相比之下，iShares安硕MSCI中国ETF自1月30日以来从未出现过单日资金流入，因为年初时对中国从防疫限制中解封的乐观情绪已经消散。